Hier sehen Sie den Riesenslalom der Männer am Samstag live im TV und Stream

Wo wird heute Wintersport gezeigt? Live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek wird morgen am Samstag (15.3.2025) der Riesenslalom der Herren aus Hafjell gezeigt. In der Übertragung im Fernsehen und Internet-Stream startet der 1 Durchgang in Norwegen bereits am frühen Vormittag. Den 2. Lauf des Riesentorlaufs in Hafjell der Männer gibt es dann am Mittag.

In Hafjell gastiert der Ski-Zirkus zum ersten Mal seit über 20 Jahren. Der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt führt im Riesenslalom-Weltcup der Herren mit 41 Punkten Vorsprung vor Lokalmatador Henrik Kristoffersen. Unter Umständen kann er sich schon morgen in Hafjell zum vierten Mal in Folge die kleine Kristallkugel für den besten Riesentorläufer sichern.

Wer zeigt heute Ski alpin? Hier aktuelle News zur Ski-alpin-Übertragung am Samstag, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Weltcups-Riesenslaloms der Männer in Hafjell 2025.

Ski-Weltcup heute der Herren: Riesenslalom live in Hafjell - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Sonntag

Samstag, 15.3.2025 - Herren-Riesenslalom in Hafjell live, 1. und 2. Durchgang

9.30 Uhr: Riesenslalom heute der Männer, Hafjell, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 9.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.15 Uhr), Zusammenfassung im ZDF ab 10.15 Uhr

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

12.30 Uhr: Riesenslalom, 2. Lauf aus Hafjell/Norwegen

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 12.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.20 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Hafjell: Riesenslalom heute - Übertragung im Free-TV live und kostenlos am Samstag

Der Riesenslalom der Herren in Hafjell morgen wird beim ZDF nicht im linearen TV übertragen. Der Sender startet ins lange Wintersport-Programm am Samstag (15. März 2025) erst später und hat dann bei Biathlon, NoKo und Skispringen keinen Platz für eine Live-Übertragung aus Hafjell. Im „Sportstudio live“ gibt es eine 15-minütige Zusammenfassung des 1. Durchgangs gegen 12 Uhr. Gegen 17.55 Uhr gibt es die Highlights des 2. Laufs im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im ZDF zu sehen. Live gibt es beide Durchgänge des Riesenslaloms dagegen im Internet via Livestream. Hier kommentiert wie gewohnt Fabian Meseberg. ZDF-Experte ist Ex-Skirennläufer Marco Büchel, Moderatorin Amelie Stiefvatter.

Eurosport zeigt dagegen beide Durchgänge des Männer-Riesenslaloms in Hafjell live in der TV-Übertragung im Programm Eurosport 1. Der Sender ist in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar.

Ski alpin aus Norwegen gibt es am Samstag auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Wintersport heute im kostenlosen Livestream sehen: Übertragung aus Hafjell 2025

Nicht im TV beim ZDF, dafür aber im Livestream: Vom Herren-Riesenslalom in Hafjell am Samstag (15.03.25) gibt es von beiden Läufen einen kostenlosen Livestream in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.