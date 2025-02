Hier sehen Sie den 2. Lauf des Riesenslaloms der Frauen in Sestriere heute im TV

Riesenslalom heute (21.2.25) der Damen in Sestriere live im TV, Stream und in der Mediathek: Morgen, Freitag, startet das nächste Frauen-Rennen im Ski-Weltcup. Übertragen ZDF, ARD und Eurosport das Rennen im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-Rennen in Sestriere: Wann startet der Riesenslalom der Frauen heute?

Die Frauen fahren in Sestriere (Italien) drei Rennen: am Freitag und Samstag jeweils einen Riesenslalom und am Sonntag einen Slalom. Der erste Lauf des Riesenslaloms am Freitag startet um 10.30 Uhr, der zweite Durchgang um 13.30 Uhr. Dieser Riesenslalom ist der Ersatz für das Rennen in Tremblant, das wetterbedingt ausfallen musste.

Am Samstag ist der erste Lauf des Riesenslaloms um 11 Uhr, der zweite um 14 Uhr. Erster Lauf des Slaloms am Sonntag ist um 9.30 Uhr, der zweite Lauf um 12.15 Uhr.

Riesenslalom der Frauen in Sestriere heute: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Die beiden Rennen am Wochenende werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, das Rennen am Freitag aber nur im BR-Stream und im BR (1. Lauf: 10.25 Uhr, 2. Lauf: 13.30 Uhr).

22. Februar: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 10.55 Uhr im Ersten und im Livestream

22. Februar: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 14.30 Uhr im Ersten und im Livestream

23. Februar: Slalom der Frauen, 1. Lauf, ab 9.20 Uhr im Ersten und im Livestream

23. Februar: Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.10 Uhr im Ersten und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man die Rennen anschauen.

21. Februar: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 10.15 Uhr Uhr auf Eurosport 1

21. Februar: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 13.30 Uhr auf Eurosport 1

22. Februar: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 11 Uhr Uhr auf Eurosport 1

22. Februar: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 13.45 Uhr auf Eurosport 1

23. Februar: Slalom der Frauen, 1. Lauf, ab 9.30 Uhr auf Eurosport 1

23. Februar: Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.15 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Rennen:

21. Februar: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 10.15 Uhr Uhr auf ORF 1

21. Februar: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 13.25 Uhr auf ORF 1

22. Februar: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 11 Uhr Uhr auf ORF 1

22. Februar: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 13.50 Uhr auf ORF 1

23. Februar: Slalom der Frauen, 1. Lauf, ab 9.30 Uhr auf ORF 1

23. Februar: Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.15 Uhr auf ORF 1

Riesenslalom der Frauen heute in Sestriere: Wer sind die Favoritinnen?

Sie ist die amtierende Weltmeisterin: Federica Brignone gilt auch in Sestriere live im Free-TV, in der Mediathek und im Livestream als Top-Favoritin. Vor heimischer Kulisse will die Gesamt-Weltcup-Führende ihre Dominanz im Riesenslalom unter Beweis stellen. Den Sieg streitig machen könnten ihr die Neuseeländerin Alice Robinson, die seit einer Woche amtierende Vize-Weltmeisterin ist, aber auch die Amerikanerin Paula Moltzan, die in Saalbach Bronze holte.

Außerdem werden viele Augen auf Mikaela Shiffrin gerichtet sein. Die Amerikanerin hat nach längerer Verletzungspause und ihrem Comeback in Saalbach die Chance, ihren 100. Weltcup-Sieg einzufahren. In Saalbach verzichtete sie noch auf den Riesenslalom, wurde im Slalom 5. und holte Gold in der Team-Kombi mit Breezy Johnson. In Sestriere will sie amerikanischen Medien nach wieder Riesenslalom fahren.