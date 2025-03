Hier sehen Sie den Riesenslalom der Frauen in Åre morgen im TV und Stream

Der Riesenslalom morgen (8.3.25) der Damen in Åre live im TV, Stream und in der Mediathek: Morgen, Samstag, startet das nächste Frauen-Rennen im Ski-Weltcup. Übertragen ZDF, ARD und Eurosport den Riesenslalom live im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-Rennen in Åre: Wann startet der Riesenslalom der Damen morgen?

Die Ski-Saison geht langsam auf das Ende zu, aber in Åre stehen am Wochenende noch technische Rennen an. Einen Slalom und einen Riesenslalom fahren die Damen in Schweden. Am Samstag, 8.3., steht der Riesenslalom auf dem Programm, am Sonntag, 9.3. dann der Slalom.

Riesenslalom der Frauen in Åre morgen: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Die Rennen in Kvitfjell werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

8. März: Riesenslalom der Frauen, 1. und 2. Lauf ab 12.25 Uhr im Ersten und im Livestream (ab 9.25 Uhr)

9. März: Slalom der Frauen, 1. Lauf ab 11.40 Uhr im Ersten und im Livestream (ab 9.25 Uhr)

9. März : Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.25 Uhr im Ersten und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man die Rennen anschauen.

8. März: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.30 Uhr auf Eurosport 1

9. März: Slalom der Frauen, 1. Lauf ab 9.30 Uhr auf Eurosport 1

9. März : Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.30 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Rennen:

8. März: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf, ab 9.30 Uhr auf ORF 1

8. März: Riesenslalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.25 Uhr auf ORF 1

9. März: Slalom der Frauen, 1. Lauf ab 9.30 Uhr auf ORF 1

9. März : Slalom der Frauen, 2. Lauf, ab 12.30 Uhr auf ORF 1

Riesenslalom der Frauen morgen in Åre:

An ihr kommt man in diesem Winter nicht vorbei: Federica Brignone führt die Wertung im Gesamt-Weltcup an. Insgesamt acht Weltcup-Siege kann die Italienerin bereits diesen Winter verbuchen und die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie auch in Åre im Riesenslalom dominieren wird. Viermal holte sie den ersten Platz in dieser Disziplin im Winter 2024/25. Jeweils zweimal siegte sie in Abfahrt und Super-G.

Ihre stärksten Konkurrentinnen im Riesenslalom sind die Neuseeländerin Alice Robinson und die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Sie liegt aktuell 231 Punkte hinter Brignone in der Gesamt-Wertung auf Platz 2. Robinson liegt in der Riesenslalom-Wertung 40 Punkte vor Brignone.

Im Slalom zählen die Führende in der Disziplinen-Wertung, Zrinka Ljutic, die Schweizerin Camille Rast, aber auch Mikaela Shiffrin zu den Favoritinnen. Shiffrin konnte erst vor wenigen Wochen ihren 100. Weltcup-Sieg feiern. Beim Slalom in Sestriere knackte sie die historische Marke - und beim Interview, das Shiffrin unter Tränen gab, war auch die Reporterin sichtlich emotional berührt.