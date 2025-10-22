Hier läuft der erste Riesenslalom der Saison in Sölden live im TV und Stream

Der Sölden-Riesenslalom live im TV, Stream und der Mediathek: In Österreich steht am Samstag (25.10.2025) das erste Frauen-Rennen im alpinen Ski-Weltcup-Kalender 2025/26 auf dem Programm.

Am Rettenbachgletscher erfolgt aktuell der Saisonstart für die Damen in der olympischen Wintersport-Saison. Ab 10 Uhr steht der 1. RTL-Durchgang in Sölden auf dem TV-Programm, mittags gibt es dann live die Übertragung des zweiten Laufs des Riesenslaloms der Damen aus Sölden.

Kommt heute Riesenslalom im TV? Wann startet Ski alpin in Sölden? Hier Ergebnisse und Uhrzeit zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Frauen-Skirennens in Sölden/Österreich 2025.

Ski-Weltcup 2025 der Damen: Riesenslalom live in Sölden - Zeitplan, TV-Sender und Stream

Samstag, 25.10.2025 - Riesenslalom heute der Frauen in Sölden

10 Uhr: Riesenslalom Sölden, Frauen, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 9.30 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.25 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

13 Uhr: Riesentorlauf Damen, 2. Lauf in Sölden/Tirol

Fernsehen: live im ZDF (ab 12.45 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 12.45 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.30 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sölden: Riesenslalom der Frauen live im Free-TV - Infos zur Übertragung des Skirennens im Fernsehen

Der Riesenslalom der Damen in Sölden in Tirol am Samstag (25. Oktober 2025) wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Das Frauen-Skirennen läuft im Zweiten Deutschen Fernsehen – allerdings überträgt das ZDF nur den zweiten Durchgang live. Eine Zusammenfassung des ersten Laufs zeigt das ZDF im Free-TV ab 12.15 Uhr. Live gibt es Durchgang 1 beim ZDF ausschließlich im kostenlosen Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal.

ZDF-Ski-alpin-Moderatorin Amelie Stiefvatter begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem traditionellen Saisonauftakt. Als Ski-alpin-Experte des ZDF ist erneut der frühere Topfahrer Marco Büchel dabei. ZDF-Kommentator bei der Riesenslalom-Übertragung der Frauen in Sölden ist Julius Hilfenhaus.

Der Sender Eurosport ist in der Regel ebenfalls frei empfangbar via Kabel und überträgt in seinem ersten Programm beide Läufe des Weltcup-Auftakts der Frauen aus Sölden 2025.

Eine Übertragung des Ski-alpin-Damen-Weltcups live aus Sölden gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt die beiden Durchgänge des Frauen-Riesenslaloms heute am Samstag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns kostenlos zu empfangen.

Riesenslalom in Sölden heute der Frauen live im TV-Stream und der Mediathek

Einen Livestream des Damen-Riesenslaloms in Sölden heute gibt es im Internet unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Ski alpin live: RTL in Sölden im TV - Olympia-Saison startet ohne Weltcup-Siegerin Brignone

Live im Free-TV, Stream und der Mediathek markiert der Weltcup-Auftakt in Sölden den Beginn einer besonderen Ski-alpin-Saison: Im Februar 2026 finden die 25. Olympischen Winterspiele statt, die den Höhepunkt der kommenden Monate darstellen werden. Am Samstag startet in Sölden am Rettenbachgletscher die Weltcup-Reise für die Frauen im Riesenslalom.

Nicht am Start in Sölden ist die Italienerin Federica Brignone. Die Vorjahressiegerin am Rettenbachgletscher, zudem Ski-alpin-Gesamt-Weltcup-Siegerin der zurückliegenden Saison und auch im Riesenslalom führend, fehlt diesmal verletzungsbedingt beim Weltcup-Auftakt. Damit öffnet sich das Feld für neue Siegerinnen beim ersten RTL der olympischen Ski-alpin-Saison 2025/26.

Für den Deutschen Skiverband treten beim Auftakt in Sölden diese Skirennfahrerinnen an:

Emma Aicher (SC Mahlstetten)

Fabiana Dorigo (TSV 1860 München)

Lena Dürr (SV Germering)

Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf)

