Hier sehen Sie den Super-G der Männer bei der Ski-WM am Freitag live im TV und Stream

Ski-WM im TV und Livestream: Auf dem Zeitplan der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm steht morgen am Freitag der Super-G der Herren auf dem Programm. Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek geht es bei der Ski-Weltmeisterschaf in Saalbach am Freitag (7.2.2025) um Gold, Silber und Bronze. Der WM-Super-G der Männer ist Teil des langen Speed-Wochenendes.

Am Donnerstag gab es bereits den Super-G der Damen, am Samstag und Sonntag folgen im Salzburgerland live die WM-Abfahrten der Frauen und der Männer.

In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Livestream steht am späten Freitagvormittag aber zunächst der Super-G der Männer auf dem Programm. Titelverteidiger ist der Kanadier James Crawford, der vor zwei Wochen sensationell auch auf der Streif in Kitzbühel gewann.

Wann startet der Super-G in Saalbach? Wann ist heute Start? Hier der Zeitplan für die TV-Übertragung, den Live-Stream und die Ausstrahlung in der Mediathek zum Männer-Super-G bei der Ski-WM 2025.

Ski-WM 2025 der Herren: Super-G live in Saalbach - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Freitag, 7.2.2025 - Super-G Herren in Saalbach live

11.30 Uhr: Super-G live - Herren in Saalbach/Österreich

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 11.15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11 Uhr) und auf ORF 1 (ab 10.30 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Super-G live im TV: Wer überträgt Ski alpin der Herren bei der WM heute?

Ski alpin heute im Free-TV: An diesem Wochenende übernimmt die ARD im Ersten die Übertragungen von der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm. Live im Fernsehen wird heute am Freitag (07.02.2025) der Super-G der Männer in der ARD Sportschau live gezeigt. Als Kommentator am Mikrofon für die ARD ist der Allgäuer Sportreporter Bernd Schmelzer.

Der Super-G in Saalbach der Herren läuft außerdem live im Sender Eurosport 1, der in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar ist.

Eine Live-Übertragung des Herren-Super-G 2025 in Saalbach gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt den Super-G heute live mit ausführlicher Vorberichterstattung ab 10.30 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist der Haussender der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm. ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Ski-WM live: Super-G in Saalbach der Männer live im TV-Stream und der Mediathek

Einen Livestream des WM-Super-G des Männer in Saalbach am Freitag gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach: Zeitplan und Programm

Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek steht als nächstes Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach der Herren-Super-G um Gold, Silber und Bronze auf dem Zeitplan. Für Deutschland sind morgen Routinier Romed Baumann, Youngster Luis Vogt und Simon Jocher vorgesehen, der es trotz heftigster Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall und einer Fersenprellung versuchen will.

Hier das weitere Programm der Ski-WM in Saalbach 2025:

Freitag, 7. Februar: Super-G Herren (11.30 Uhr)

Samstag, 8. Februar: Abfahrt Damen (11.30 Uhr)

Sonntag, 9. Februar: Abfahrt Herren (11.30 Uhr)

Dienstag, 11. Februar: Team Kombination Damen (10/13.15 Uhr)

Mittwoch, 12. Februar: Team Kombination Herren (10/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)

Donnerstag, 13. Februar: Riesentorlauf Damen (9.45/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Herren (10/13 Uhr)

Freitag, 14. Februar: Riesentorlauf Herren (9.45/13.15 Uhr) + Slalom-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)

Samstag, 15. Februar: Slalom Damen (9.45/13.15 Uhr) + Slalom-Qualifikation Herren (10/13 Uhr)

Sonntag, 16. Februar: Slalom Herren (9.45/13.15 Uhr)