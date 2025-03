Hier sehen Sie den Riesenslalom der Frauen heute live im TV und Stream

Wann kommt Ski alpin im TV? Live im Fernsehen, kostenlosen Livestream und in der Mediathek wird heute am Dienstag (25.3.2025) der Riesenslalom der Damen aus Sun Valley gezeigt. In der Übertragung im Free-TV und Internet-Stream startet der 1. Lauf in den USA am Nachmittag. Den 2. Durchgang des Riesentorlaufs in Sun Valley der Frauen gibt es dann heute Abend deutscher Zeit.

Im Riesenslalom-Weltcup der Damen liefern sich die Neuseeländerin Alice Robinson und Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone noch ein Kopf an Kopf-Rennen. Die Italienerin kann 20 Punkte Rückstand beim RTL-Weltcup-Finale heute in Sun Valley noch aufholen und sich ihre zweite kleine Kristallkugel neben dem Super-G-Weltcupsieg sichern.

Wo wird heute Wintersport gezeigt? Hier aktuelle News zur Ski-alpin-Übertragung am Dienstag, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Weltcups-Riesenslaloms der Frauen in Sun Valley 2025 am Dienstag.

Ski-Weltcup der Damen: Riesenslalom live in Sun Valley heute - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream am Dienstag

Dienstag, 25.3.2025 - Frauen-Riesenslalom heute in Sun Valley live, 1. und 2. Durchgang

16.30 Uhr: Riesenslalom der Frauen, Sun Valley, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (beide ab 16.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letzte drei kostenpflichtig)

19 Uhr: Riesenslalom heute, 2. Lauf aus Sun Valley/USA

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (beide ab 18.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Livestream (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sun Valley: Riesenslalom Frauen - Übertragung heute im Free-TV live und kostenlos

Der Riesenslalom der Frauen in Sun Valley heute am Dienstag (25.03.2025) wird nicht bei ARD oder ZDF im linearen TV übertragen. Zur Primetime unter der Woche im Vorabendprogramm ist kein Platz für Wintersport live. Fans können jedoch auf den Livestream der ARD Sportschau ausweichen (siehe unten).

Eurosport zeigt dagegen beide Durchgänge des Damen-Riesenslaloms in Sun Valley live in der TV-Übertragung heute im Programm von Eurosport 1. Der Sender ist in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar.

Ski alpin heute aus Idaho/USA gibt es auch auf ORF 1. Auch dort laufen der 1. und 2. Durchgang des Riesentorlaufs aus Sun Valley live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Ski alpin heute im kostenlosen Livestream sehen: Übertragung aus Sun Valley 2025

Nicht im TV in der ARD, dafür aber im Livestream: Vom Frauen-Riesenslalom in Sun Valley/USA heute am Dienstag (25. März) gibt es von beiden Läufen einen kostenlosen Livestream in der Internet-Mediathek unter sportschau.de/streams. Ex-Skirennläufer Tobias Barnerssoi kommentiert dort. Riesenslalom der Damen live im Stream gibt es heute am Dienstag auch via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Ski alpin: Startliste Riesenslalom Sun Valley der Damen

Aktuelle Startlisten zu dem Riesenslalom-Skirennen heute der Frauen beim Weltcup-Finale in Sun Valley am Dienstag werden unter anderem auf der Webseite der FIS veröffentlicht.