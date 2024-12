Ski Alpin Weltcup der Frauen 2024/25: Termine und Zeitplan im Überblick

Am 26. Oktober 2024 war es wieder so weit: Der Ski Alpin Weltcup geht in eine neue Runde. Knapp 90 Rennen stehen für die teilnehmenden Frauen und Männer bis Ende März 2025 auf dem Programm. Neben Stationen in Österreich, der Schweiz und Italien geht es unter anderem auch nach Norwegen, Kanada und in die USA. Dennoch hat die Fédération Internationale de Ski, kurz FIS, diesmal bewusst darauf verzichtet, viele Neuerungen einzuführen, nachdem die letzte Saison aufgrund von Verletzungen, Absagen und Verschiebungen teilweise etwas chaotisch ablief.

Während der bevorstehenden Saison 2024/25 findet außerdem die Ski-WM statt. Diese wird vom 4. bis zum 16. Februar 2025 im österreichischen Saalbach ausgetragen. Als Austragungsort für das Weltcupfinale am Ende der Saison hat die FIS das beschauliche Sun Valley im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho ausgewählt - einer der wenigen neuen Weltcuporte im Kalender.

Wie gewohnt treten Damen und Herren in getrennten Wettkämpfen an. Die wichtigsten Infos rund um Termine und Zeitplan der Frauen beim alpinen Ski-Weltcup 2024/25 gibt es hier.

Ski Alpin Weltcup 2024/25: Termine - Start und Ende der Saison

Die Eröffnung des Ski Alpin Weltcup 2024/25 erfolgte, wie eingangs bereits erwähnt, am 26. Oktober 2024. Los ging es mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden, Österreich. Die Herren waren einen Tag später an der Reihe. Der Weltcup endet am 27. März 2025 in Sun Valley. Dort wird zum Abschluss der Saison 2024/2025 der Slalom der Frauen und Männer ausgetragen.

Gesamtweltcup: 26. Oktober 2024 bis 27. März 2025

Ski-WM: 4. bis 16. Februar 2025

Riesenslalom: 26 Oktober 2024 bis 26. März 2025

Abfahrt: 6. Dezember 2024 bis 22.März 2025

Slalom: 16. November 2024 bis 27. März 2025

Super-G: 7. Dezember 2024 bis 23. März 2025

Ski Alpin Weltcup 2024/25 Rennkalender: Zeitplan der Frauen

Riesenslalom der Frauen

26.10.2024: Sölden (AUT), 10.00 bis 13.00 Uhr

30.11.2024: Killington (USA), 18.00 bis 21.00 Uhr

07.12.2024: Tremblant (CAN), 17.00 bis 20.00 Uhr - abgesagt

08.12.2024: Tremblant (CAN), 17.00 bis 20.00 Uhr - abgesagt

28.12.2024: Semmering (AUT), 10.00 bis 13.00 Uhr

04.01.2025: Kranjska Gora (SLO), 9.30 bis 12.45 Uhr

21.01.2025: Kronplatz (ITA), 10.30 bis 13.30 Uhr

13.02.2025: Saalbach (AUT), 9.45 bis 13.15 Uhr

22.02.2025: Sestriere (ITA), 11.00 bis 14.00 Uhr

08.03.2025: Åre (SWE), 9.30 bis 12.30 Uhr

25.03.2025: Sun Valley (USA), 16.30 bis 19.00 Uhr

Abfahrt der Frauen

14.12.2024: Beaver Creek (USA), 19.00 Uhr

11.01.2025: St. Anton (AUT), 11.15 Uhr

18.01.2025: Cortina d‘Ampezzo (ITA), 11.00 Uhr

25.01.2025: Garmisch (GER), 10.15 Uhr

08.02.2025: Saalbach (AUT), 11.30 Uhr

28.02.2025: Kvitfjell (NOR), 10.30 Uhr

01.03.2025: Kvitfjell (NOR), 10.30 Uhr

14.03.2025: La Thuile (ITA), 11.00 Uhr

22.03.2025: Sun Valley (USA), 19.30 Uhr

Slalom der Frauen

16.11.2024: Levi (FIN), 10.00 bis 13.00 Uhr

23.11.2024: Gurgl (AUT), 10.30 bis 11.30 Uhr

01.12.2024: Killington (USA), 18.00 bis 21.00 Uhr

29.12.2024: Semmering (AUT), 10.30 bis 13.30 Uhr

05.01.2025: Kranjska Gora (SLO), 10.00 bis 13.00 Uhr

14.01.2025: Flachau (AUT), 17.45 bis 20.45 Uhr

30.01.2025: Courchevel (FRA), 17.00 bis 20.00 Uhr

15.02.2025: Saalbach (AUT), 9.45 bis 13.15 Uhr

23.02.2025: Sestriere (ITA), 9.30 bis 12.15 Uhr

09.03.2025: Åre (SWE), 9.30 bis 12.30 Uhr

27.03.2025: Sun Valley (USA), 17.00 bis 20.00 Uhr

Super-G der Frauen

15.12.2024: Beaver Creek (USA), 19.00 Uhr

21.12.2024: St. Moritz (SUI), 10.30 Uhr

22.12.2024: St. Moritz (SUI), 11:00 Uhr

12.01.2025: St. Anton (AUT), 11.15 Uhr

19.01.2025: Cortina d‘Ampezzo (ITA), 11.00 Uhr

26.01.2025: Garmisch (GER), 11.00 Uhr

06.02.2025: Saalbach (AUT), 11.30 Uhr

02.03.2025: Kvitfjell (NOR), 10.30 Uhr

15.03.2025: La Thuile (ITA), 11.00 Uhr

23.03.2025: Sun Valley (USA), 18.00 Uhr

Team Parallel der Frauen

04.02.2025: Saalbach (AUT), 15.15 Uhr

Team Kombi der Frauen

11.02.2025: Saalbach (AUT), 10.00 bis 13.15 Uhr