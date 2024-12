Hier sehen Sie den Super-G der Herren in Gröden am Freitag live in TV und Stream

Der Weltcup-Zirkus der Herren gastiert in Gröden für die Skirennen, die am Freitag starten. Auch am Wochenende sowie am Montag starten die schnellsten Skifahrer in Gröden. Hier finden Sie Antworten zu den wichtigsten Fragen rund die Rennen in Gröden und Alta Badia (ebenfalls Italien)

Wann ist das Skirennen in Gröden?

Wann ist das Skirennen in Alta Badia?

Wo wird das Rennen aus St. Moritz im TV und als Stream übertragen?

Wo wird das Rennen aus Alta Badia im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Gröden und Alta Badia 2024?

Zeitplan: Ski alpin der Herren 2024 in Gröden - wann finden die Rennen statt?

Der Super-G-Weltcup der Herren im italienischen Gröden findet am Freitag (20.12.) und Samstag (21.12.) statt. Los geht es mit dem Super-G am Freitag um 11:45 Uhr. Am Samstag beginnt das Abfahrtsrennen dann um 11:45 Uhr.

Ski Alpin in Gröden 2024 - die Bedinungen

So viel steht fest: Gröden wird den Herren auch heuer wieder vieles, womöglich gar alles abverlangen. Die Wetteraussichten sagen teils -7 Grad voraus. Die buckelige Saslong dürfte also sehr hart und an einigen Stellen gar vereist sein.

Zeitplan: Ski alpin der Herren 2024 in Alta Badia - wann finden die Rennen statt?

Riesenslalom und Slalom der Herren in Alta Badia sind für Sonntag (22.12.) und Montag (23.12.) geplant. Alta Badia ist also die letzte Station vor Weihnachten. Die Riesenslalom-Rennen sind für Sonntag 10 Uhr sowie Sonntag 13:30 Uhr angesetzt. Am Montag beginnt der Slalom ebenfalls um 10 Uhr sowie um 13:30 Uhr.

Wo wird der Ski Alpin Weltcup übertragen?

Ski Alpin Herren am Freitag, 20.12., aus Gröden

10:45 Uhr Super G

TV: Eurosport1, ORF1

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig),

Ski Alpin Herren am Samstag, 21.12., aus Gröden

11:45 Uhr: Abfahrt

TV: Das Erste, Eurosport1, ORF1

Livestream: ARD Mediathek, Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Ski Alpin Herren am Sonntag, 22.12., aus Alta Badia

10 und 13:30 Uhr: Riesenslalom

TV: Das Erste, Eurosport1, ORF1

Livestream: ARD Mediathek, Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Ski Alpin Herren am Montag, 23.12., aus Alta Badia

10 und 13:30 Uhr: Slalom

TV: Eurosport1, ORF1

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)