Ski Alpin Weltcup der Männer 2024/25: Termine und Zeitplan im Überblick

Ende Oktober startete der Ski Alpin Weltcup in die neue Saison 2024/2025. Bis März 2025 stehen für die Athletinnen und Athleten knapp 90 Rennen in unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Nachdem die vergangene Saison von zahlreichen Verletzungen, Ausfällen und Verschiebungen geprägt war, setzt die FIS (Fédération Internationale de Ski) 2024/25 wieder auf Altbewährtes: Die Anzahl an neuen Austragungsorten und neuen Disziplinen wird drastisch reduziert, stattdessen füllen vor allem altbekannte Skiorte den Kalender.

Ein besonderes Highlight der Saison 2024/25 dürfte die Ski-Weltmeisterschaft werden, welche vom 4. bis zum 16. Februar 2025 im österreichischen Saalbach ausgetragen wird. Mit der sogenannten Team-Kombination, sprich Duos aus Abfahrt- und Slalomfahrern, feiert dort auch eine neue Disziplin ihre Weltpremiere. Die Einzel-Kombinationen der Männer und Frauen werden dadurch endgültig ersetzt.

Damen und Herren treten wie gewohnt in getrennten Wettkämpfen an. Die wichtigsten Infos rund um Termine und Zeitplan der Männer beim Ski-Weltcup 2024/25 gibt es hier.

Ski Alpin Weltcup 2024/25: Termine - Start und Ende der Saison

Die Eröffnung des Ski Alpin Weltcup 2024/25 erfolgte am 26. Oktober 2024 mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden, Österreich. Einen Tag später waren die Herren an der Reihe. Der Weltcup findet bis Ende März 2025 statt, die letzte Station bildet diesmal das Sun Valley im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho. Dort wird die Saison am 27. März 2025 mit dem Slalom der Frauen und Männer beendet.

Gesamtweltcup: 26. Oktober 2024 bis 27. März 2025

Ski-WM: 4. bis 16. Februar 2025

Riesenslalom: 26 Oktober 2024 bis 26. März 2025

Abfahrt: 6. Dezember 2024 bis 22.März 2025

Slalom: 16. November 2024 bis 27. März 2025

Super-G: 7. Dezember 2024 bis 23. März 2025

Ski Alpin Weltcup 2024/25 Rennkalender: Zeitplan der Männer

Riesenslalom der Männer

27.10.2024: Sölden (AUT), 10.00 bis 13.00 Uhr

08.12.2024: Beaver Creek (USA), 18.00 bis 21.00 Uhr

14.12.2024: Val d‘Isère (FRA), 9.30 bis 13.00 Uhr

22.12.2024: Alta Badia (ITA), 10.00 bis 13.30 Uhr

11.01.2025: Adelboden (SUI), 10.30 bis 13.30 Uhr

28.01.2025: Schladming (AUT), 17.45 bis 20.45 Uhr

14.02.2025: Saalbach (AUT), 9.45 bis 13.15 Uhr

01.03.2025: Kranjska Gora (SLO), 9.30 bis 12.30 Uhr

15.03.2025: Hafjell (NOR), 9.30 bis 12.30 Uhr

26.03.2025: Sun Valley (USA), 16.30 bis 19 Uhr

Abfahrt der Männer

06.12.2024: Beaver Creek (USA), 19.00 Uhr

21.12.2024: Gröden (ITA), 11.45 Uhr

28.12.2024: Bormio (ITA), 11.30 Uhr

18.01.2025: Wengen (SUI), 12.30 Uhr

25.01.2025: Kitzbühel (AUT), 11.30 Uhr

02.02.2025: Garmisch (GER), 11.30 Uhr

09.02.2025: Saalbach (AUT), 11.30 Uhr

22.02.2025: Crans Montana (SUI), 10.00 Uhr

08.03.2025: Kvitfjell (NOR), 10.30 Uhr

22.03.2025: Sun Valley (USA), 18.00 Uhr

Slalom der Männer

17.11.2024: Levi (FIN), 10.00 bis 13.00 Uhr

24.11.2024: Gurgl (AUT), 10.30 bis 13.30 Uhr

15.12.2024: Val d‘Isère (FRA), 10.00 bis 13.00 Uhr

23.12.2024: Alta Badia (ITA), 10.00 bis 13.00 Uhr

08.01.2025: Madonna di Campiglio (ITA), 17.45 bis 20.45 Uhr

12.01.2025: Adelboden (SUI), 10.30 bis 13.30 Uhr

19.01.2025: Wengen (SUI), 10.15 bis 13.15 Uhr

26.01.2025: Kitzbühel (AUT), 10.15 bis 13.30 Uhr

29.01.2025: Schladming (AUT), 17.45 bis 20.45 Uhr

16.02.2025: Saalbach (AUT), 9.45 bis 13.15 Uhr

02.03.2025: Kranjska Gora (SLO), 9.30 bis 12.30 Uhr

16.03.2025: Hafjell (NOR), 9.30 bis 12.30 Uhr

27.03.2025: Sun Valley (USA), 16.00 bis 19.00 Uhr

Super-G der Männer

07.12.2024: Beaver Creek (USA), 18.30 Uhr

20.12.2024: Gröden (ITA), 11.45 Uhr

29.12.2024: Bormio (ITA), 11.30 Uhr

17.01.2025: Wengen (SUI), 12.40 Uhr

24.01.2025: Kitzbühel (AUT), 11.30 Uhr

07.02.2025: Saalbach (AUT), 11.30 Uhr

23.02.2025: Crans Montana (SUI), 10.30 Uhr

09.03.2025: Kvitfjell (NOR), 10.30 Uhr

23.03.2025: Sun Valley (USA), 19.30 Uhr

Team Parallel der Männer

04.02.2025: Saalbach (AUT), 15.15 Uhr

Team Kombi der Männer

12.02.2025: Saalbach (AUT), 10.00 bis 13.15 Uhr