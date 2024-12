Die Saison 2024/25 im Ski-Alpin-Weltcup der Damen umfasst Rennen in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Parallel-Wettbewerben. Traditionell beginnt die Saison Ende Oktober im österreichischen Sölden mit einem Riesenslalom. Nach einer Reihe von Rennen in Europa und Nordamerika folgen die Wettbewerbe in klassischen Skiorten wie Kitzbühel, Garmisch-Partenkirchen, Val d‘Isère und Cortina d‘Ampezzo. Zu den Favoritinnen zählen sowohl etablierte Athletinnen wie Mikaela Shiffrin und Petra Vlhová als auch aufstrebende Talente. Bei ihrem Sturz im Riesenslalom in Jasna (Slowakei) im Januar 2024 riss Shiffrin sich allerdings Kreuz- und Innenband im rechten Knie. Ihre Saison war damit gelaufen. Fans und Gegnerinnen dürften gespannt sein, wie stark sie nach der Verletzung in diesem Winter zurückkommt. Beim diesjährigen Auftakt-Riesenslalom am 26. Oktober siegte in Sölden die Italienerin Federica Brignone vor der Neuseeländerin Alice Robinson und Julia Scheib aus Österreich.

Der Weltcup-Kalender bietet zahlreiche Highlights, darunter Rennen in klassischen europäischen Skiorten sowie spannende Überseerennen in Nordamerika im November und Dezember. Die Athleten kämpfen die gesamte Saison über um wertvolle Punkte, um sich am Ende den begehrten Gesamtweltcup zu sichern. Wo kann man diese Rennserie live im TV und als Stream verfolgen? Wir verraten es.

Ski Alpin Weltcup der Damen 2024/25 live: Übertragung im TV oder Stream

In der Regel wechseln ARD und ZDF sich bei der Übertragung der Weltcup-Wochenenden ab. Der Auftakt in Sölden wurde jedoch live vom Bayerischen Rundfunk (BR) als Teil der ARD übertragen, wobei die Sendungen am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) jeweils um 10 Uhr starteten. Eurosport überträgt die Ski-Alpin-Weltcups ebenfalls wie gewohnt live und sendete an beiden Tagen aus Sölden.

Aufgrund von Terminüberschneidungen ist es nicht möglich, alle Weltcup-Rennen live im linearen Fernsehen zu zeigen. ARD und ZDF bieten die Rennen auch als Live-Stream in ihren Mediatheken an und stellen zusätzlich Live-Ticker zur Verfügung. Dank der Live-Übertragung bei Eurosport sind die Weltcups auch im Live-Stream beim Sport-Streamingdienst DAZN und bei Discovery+ verfügbar. Hier kommen die Orte, Daten und Uhrzeiten im Kalender des Ski Alpin Weltcups der Damen 2024/2025:

26. Oktober 2024: Sölden (AUT), Riesenslalom, 10 und 13 Uhr, BR & Eurosport

16. November 2024: Levi (FIN), Slalom, 10 und 13 Uhr, Eurosport

23. November 2024: Gurgl (AUT), Slalom, 10.30 und 13.30 Uhr, Eurosport

30. November 2024: Killington (USA), Riesenslalom, 18 und 21 Uhr, ZDF -Livestream

1. Dezember 2024: Killington (USA), Slalom, 18 und 21 Uhr, ZDF -Livestream

7. Dezember 2024: Tremblant (CAN), Riesenslalom, 17 und 20 Uhr - abgesagt

8. Dezember 2024: Tremblant (CAN), Riesenslalom, 17 und 20 Uhr - abgesagt

14. Dezember 2024: Beaver Creek (USA), Abfahrt, 19 Uhr

15. Dezember 2024: Beaver Creek (USA), Super-G, 19 Uhr

21. Dezember 2024: St. Moritz (SUI), Super-G, 10.30 Uhr

22. Dezember 2024: St. Moritz (SUI), Super-G, 11 Uhr

28. Dezember 2024: Semmering (AUT), Riesenslalom, 10 und 13 Uhr, ZDF & Eurosport

29. Dezember 2024: Semmering (AUT), Slalom, 10.30 und 13.30 Uhr, ZDF & Eurosport

4. Januar 2025: Kranjska Gora (SLO), Riesenslalom, 9.30 und 12.45 Uhr, ARD & Eurosport

5. Januar 2025: Kranjska Gora (SLO), Slalom, 10 und 13 Uhr

11. Januar 2025: St. Anton (AUT), Abfahrt, 11.15 Uhr

12. Januar 2025: St. Anton (AUT), Super-G, 11.15 Uhr

14. Januar 2025: Flachau (AUT), Slalom, 17.45 und 20.45 Uhr

18. Januar 2025: Cortina d‘Ampezzo (ITA), Abfahrt, 11 Uhr

19. Januar 2025: Cortina d‘Ampezzo (ITA), Super-G, 11 Uhr

21. Januar 2025: Kronplatz (ITA), Riesenslalom, 10.30 und 13.30 Uhr

25. Januar 2025: Garmisch (GER), Abfahrt, 10.15 Uhr

26. Januar 2025: Garmisch (GER), Super-G, 11 Uhr

30. Januar 2025: Courchevel (FRA), Slalom, 17 und 20 Uhr

22. Februar 2025: Sestriere (ITA), Riesenslalom, 11 und 14 Uhr

23. Februar 2025: Sestriere (ITA), Slalom, 9.30 und 12.15 Uhr

28. Februar 2025: Kvitfjell (NOR), Abfahrt, 10.30 Uhr

1. März 2025: Kvitfjell (NOR), Abfahrt, 10.30 Uhr

2. März 2025: Kvitfjell (NOR), Super-G, 10.30 Uhr

8. März 2025: Åre (SWE), Riesenslalom, 9.30 und 12.30 Uhr

9. März 2025: Åre (SWE), Slalom, 9.30 und 12.30 Uhr

14. März 2025: La Thuile (FRA), Abfahrt, 11 Uhr

15. März 2025: La Thuile (FRA), Super-G, 11 Uhr

22. März 2025: Sun Valley (USA), Abfahrt, 19.30 Uhr

23. März 2025: Sun Valley (USA), Super-G, 18 Uhr

25. März 2025: Sun Valley (USA), Riesenslalom, 16.30 und 19 Uhr

27. März 2025: Sun Valley (USA), Slalom, 17 und 20 Uhr