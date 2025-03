Die Weltcup-Saison 2024/25 hat traditionsgemäß auf dem Gletscher im österreichischen Sölden begonnen. Am 26. Oktober traten die Frauen dort im Riesenslalom an, während die Männer am darauffolgenden Tag ebenfalls einen Riesenslalom auf demselben Hang absolvierten. Das Saisonfinale findet Ende März in Sun Valley, USA, statt, wo beide Geschlechter am 27. März 2025 mit einem Slalom die Saison abschließen.

Insgesamt sind für die Saison 2024/25 38 Rennen an 19 Orten für die Männer vorgesehen. Der Weltcup wird Anfang Februar für einige Wochen unterbrochen, da in Saalbach vom 4. bis 16. Februar die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

In der Saison 2023/2024 konnte der Schweizer Marco Odermatt den Gesamt-Weltcup der Männer mit satten knapp 900 Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Loic Meillard für sich entscheiden. Bei den Frauen sicherte sich ebenfalls eine Schweizerin, Laura Gut-Behrami, die große Kristallkugel und verwies die Italienerin Federica Brignone auf den zweiten Platz. Beim diesjährigen Riesenslalom-Auftaktrennen am 26. Oktober in Sölden war der Norweger Alexander Steen Olsen vor seinen beiden Landsleuten Henrick Kristoffersen und Atle Lie McGrath siegreich. Wo kann man den Ski Alpin Weltcup der Männer live im TV und als Stream verfolgen? Hier kommt die Antwort.

Ski Alpin Weltcup der Männer 2024/25 live: Übertragung im TV oder Stream

Im Allgemeinen wechseln sich ARD und ZDF bei der Übertragung der Weltcup-Wochenenden ab. Der Saisonauftakt in Sölden wurde live vom ARD-Sender BR übertragen, wobei die Übertragungen am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) jeweils um 10 Uhr starteten. Eurosport wird ebenfalls wie gewohnt live von den Ski-Alpin-Weltcups berichten. Der Anbieter sendete an beiden Tagen aus Sölden.

Wegen Terminüberschneidungen ist es unmöglich, alle Weltcup-Rennen live im traditionellen Fernsehen auszustrahlen. ARD und ZDF präsentieren die Rennen deshalb auch als Live-Stream in ihren Mediatheken und stellen zusätzlich Live-Ticker zur Verfügung. Dank der Live-Übertragungen auf Eurosport sind die Weltcup-Rennen auch im Stream über die Dienste DAZN und Discovery+ verfügbar.

Hier sind die Details zur Übertragung des Ski-Alpin-Weltcups der Männer für die Saison 2024/2025:

27.10.2024: Sölden (AUT), Riesenslalom, 10 und 13 Uhr, BR & Eurosport

17.11.2024: Levi (FIN), Slalom, 10 und 13 Uhr, Eurosport

24.11.2024: Gurgl (AUT), Slalom, 10.30 und 13.30 Uhr, ARD & Eurosport

6.12.2024: Beaver Creek (USA), Abfahrt, 19 Uhr, ARD -Livestream

7.12.2024: Beaver Creek (USA), Super-G, 18.30 Uhr, ARD -Livestream

8.12.2024: Beaver Creek (USA), Riesenslalom, 17.50 und 21.05 Uhr, ARD -Livestream

14.12.2024: Val d‘Isère (FRA), Riesenslalom, 9.30 und 13 Uhr

15.12.2024: Val d‘Isère (FRA), Slalom, 10 und 13 Uhr

20.12.2024: Gröden (ITA), Super-G, 11.45 Uhr

21.12.2024: Gröden (ITA), Abfahrt, 11.45 Uhr

22.12.2024: Alta Badia (ITA), Riesenslalom, 10 und 13.30 Uhr

23.12.2024: Alta Badia (ITA), Riesenslalom, 10 und 13.30 Uhr, Eurosport

28.12.2024: Bormio (ITA), Abfahrt, 11.30 Uhr

29.12.2024: Bormio (ITA), Super-G, 11.30 Uhr

08.01.2025: Madona di Campiglio (ITA), Slalom, 17.45 und 20.45 Uhr

11.01.2025: Adelboden (SUI), Riesenslalom, 10.30 und 13.30 Uhr, ZDF & Eurosport

12.01.2025: Adelboden (SUI), Slalom, 10.30 und 13.30 Uhr, ZDF & Eurosport

17.01.2025: Wengen (SUI), Super-G, 12.40 Uhr, ARD

18.01.2025: Wengen (SUI), Abfahrt, 12.30 Uhr, ARD & Eurosport

19.01.2025: Wengen (SUI), Slalom, 10.15 und 13.15 Uhr, ARD

24.01.2025: Kitzbühel (AUT), Super-G, 11.30 Uhr, ZDF

25.01.2025: Kitzbühel (AUT), Abfahrt, 11.30 Uhr, ZDF

26.01.2025: Kitzbühel (AUT), Slalom, 10.15 und 13.15 Uhr, ZDF

28.01.2025: Schladming (AUT), Riesenslalom, 17.45 und 20.45 Uhr, Eurosport

29.01.2025: Schladming (AUT), Slalom, 17.45 und 20.45 Uhr, BR & Eurosport

02.02.2025: Garmisch (GER), Abfahrt, 11.30 Uhr

22.02.2025: Crans Montana (SUI), Abfahrt, 10 Uhr, Eurosport

23.02.2025: Crans Montana (SUI), Super-G, 10.30 Uhr

01.03.2025: Kranjska Gora (SLO), Riesenslalom, 9.30 und 12.30 Uhr

02.03.2025: Kranjska Gora (SLO), Slalom, 9.30 und 12.30 Uhr

08.03.2025: Kvitfjell (NOR), Abfahrt, 10.30 Uhr

09.03.2025: Kvitfjell (NOR), Super-G, 10.30 Uhr

15.03.2025: Hafjell (NOR), Riesenslalom, 9.30 und 12.30 Uhr

16.03.2025: Hafjell (NOR), Slalom, 9.30 und 12.30 Uhr

22.03.2025: Sun Valley (USA), Abfahrt, 18 Uhr

23.03.2025: Sun Valley (USA), Super-G, 19.30 Uhr

26.03.2025: Sun Valley (USA), Riesenslalom, 16.30 und 19 Uhr

27.03.2025: Sun Valley (USA), Slalom, 16 und 19 Uhr