Hier sehen Sie den Team-Riesenslalom aus Saalbach im TV und Stream

Team-Riesenslalom heute (4.2.2025) in Saalbach: Heute, am Dienstag, startet die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Die erste Disziplin ist der Team-Parallel-Riesenslalom. Übertragen ZDF, ARD und Eurosport das Rennen im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-WM in Saalbach: Wann ist der Parallel-Riesenslalom der Teams?

Die erste Disziplin in Saalbach ist eine, die man im FIS-Weltcup eher selten sieht: der Parallel-Riesenslalom am 4. Februar. Nach Nationen sortiert fahren Damen und Herren in gemischten Teams gegeneinander. Auf der Piste ist der gleiche Kurs nebeneinander gesteckt. Die sechs Athletinnen und Athleten pro Team treten im K.o.-Modus gegeneinander an, allerdings immer gegen einen Konkurrenten gleichen Geschlechts. Start ist um 16.45 Uhr, direkt nach der Eröffnungsfeier

Team-Parallel in Saalbach: Wer überträgt das Rennen?

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Der Team-Parallel-Riesenslalom wird im Free-TV übertragen. Wer unterwegs ist, kann den Stream nutzen.

4. Februar: Team-Parallel ab 16.45 Uhr im Ersten und ab 15.10 Uhr im Live-Stream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man das Rennen anschauen.

4. Februar: Team-Parallel ab 15 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Heim-WM und das bereits ab 14.30 Uhr, Eröffnungsfeier inklusive.

Ski-WM in Saalbach: Wer sind die Favoriten?

Österreich möchte gerne bei der Heim-WM punkten - doch bisher läuft es in dieser Saison für die Athletinnen und Athleten aus Österreich noch nicht ganz rund. Einen Dämpfer musste das Team hinnehmen, nachdem Vincent Kriechmayr bei der Abfahrt in Wengen gestürzt war. Kriechmayr gehört zu einem von zwei ÖSV-Fahrern, denen eine Top-5-Platzierung in diesem Winter gelang - und damit die besten Ergebnisse. Im Slalom und Riesenslalom konnten die Österreicher sich bisher gegen starke Schweizer und Norweger nicht behaupten.

Auch im deutschen Team wartet man noch auf die großen Erfolge. Mit Linus Strasser und Lena Dürr gehen im Parallel-Slalom zwei der deutschen Top-Athleten an den Start, für Siege reichte es in dieser Saison aber für beide noch nicht. Fabian Gratz, Fabiana Dorfgo, Jessica Hilzinger und Anton Grammel bilden den Rest des deutschen Teams.

Insgesamt acht Teams gehen beim Parallel-Riesenslalom an den Start, darunter die Schweiz, Norwegen und Italien, aber auch Argentinien und die Ukraine. Aktuelle Start- und Ergebnislisten gibt es hier.