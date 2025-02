Ski-WM: So sehen Sie die Team Kombi der Herren am Mittwoch live im TV und Stream

Ski WM 2025 Team Kombination der Herren: Live im TV, Stream und in der Mediathek wird heute am Mittwoch die Team Kombi aus Abfahrt und Slalom der Männer in Saalbach-Hinterglemm im Programm gezeigt. In der Übertragung im Fernsehen und kostenlosen Stream treten jeweils zwei Athleten pro Nation gemeinsam an - in Abfahrt und Slalom.

Bei den Frauen siegte in der Team Kombination am Dienstag das Team USA mit Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson und Superstar Mikaela Shiffrin. Lena Dürr warf im Salom die gute Medaillenchance für die deutschen Frauen weg. Heute am Mittwoch bei der Team Kombi der Herren gelten andere Nationen als Favoriten, allen voran die Schweizer und Österreicher.

Wer überträgt Ski alpin heute? Wann startet die Team Kombination bei der Ski-WM heute? Hier der Zeitplan für die TV-Übertragung, den Live-Stream und die Ausstrahlung in der Mediathek der Mannschafts-Kombi heute der Herren bei der alpinen Ski-WM 2025.

Ski-WM heute: Team Kombination live in Saalbach der Herren - TV-Sender, Zeitplan am Sonntag, Stream und Mediathek 2025

Mittwoch, 12.2.2025 - Team Kombination in Saalbach live, Herren

10 Uhr: Team Kombination, Abfahrt live - Männer in Saalbach/Österreich

Fernsehen: live im ZDF (ab 9.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 9.40 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.30 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

13.15 Uhr: Team Kombination, Slalom live - Herren in Saalbach/Österreich

Fernsehen: live im ZDF (ab 13 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.50 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Ski-WM live im TV: Wer überträgt die Team Kombination der Männer heute?

Ski alpin heute im Free-TV: Das Wintersport-Programm im Fernsehen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern hat in dieser Woche das ZDF übernommen. Live im Fernsehen wird heute am Vormittag (12.02.2025) zunächst die Kombinations-Abfahrt der Männer in Saalbach gezeigt. Am Mikrofon für das ZDF ist Fabian Meseberg. Co-Kommentator und Experte ist Ex-Skirennläufer Marco Büchel. Moderatorin ist Amelie Stiefvatter. Am Mittag ab 13 Uhr geht es im Slalom live im TV und in der Mediathek dann um Gold, Silber und Bronze für die Zweier-Teams in der WM-Kombi der Herren.

Auch Eurosport zeigt beide Rennen live in der TV-Übertragung im Programm Eurosport 1. Der Sender ist in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar.

Eine Live-Übertragung der WM-Team-Kombination 2025 in Saalbach gibt es heute am Mittwoch auch beim ORF. ORF 1 zeigt das Abfahrtsrennen am Vormittag live mit ausführlicher Vorberichterstattung ab 9.50 Uhr. Die Vorberichterstattung zum Slalom beginnt am Mittag ebenfalls rund 25 Minuten vor dem Start um 12.50 Uhr. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist der Haussender der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm. ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Team Kombi heute im kostenlosen Livestream und in der Mediathek sehen: Ski-WM 2025

Wer keinen Fernseher hat oder unterwegs ist: Die Team Kombination der Herren heute am Mittwoch (12. Februar 25) gibt es im kostenlosen Livestream beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Wie funktioniert die Team Kombi an der Ski WM?

Bei der Team Kombination der Männer bei der Ski-WM 2025 bilden zwei Rennfahrer aus einer Nation ein Team. Der Speed-Spezialist des Duos fährt die Abfahrt heute, der Techniker den Slalom-Lauf. Die beiden Zeiten werden zusammengezählt - Gold holt das Team mit der schnellsten Zeit aus beiden Rennen.

Wer fährt die Team-Kombination heute?

Bei der Ski-WM 2025 in Saalbach gehen für Deutschland Abfahrer Simon Jocher und Technik-Spezialist Linus Straßer im Slalom als Team in der Kombination heute an den Start. Der DSV wird nur ein Team stellen, während etwa Österreich und die Schweiz mit jeweils vier Teams antreten. Das österreichische Duo Vincent Kriechmayr und Manuel Feller gilt als Topfavorit. Bei den Schweizern, die sogar auf Topstart Marco Odermatt verzichten, haben die Duos Franjo von Allmen und Loic Meillard sowie Alexis Monney und Tanguy Nef sehr gute Chancen.

Nicht außer Acht lassen sollten Ski-Fans live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Stream auch die Norweger-Duos aus Fredrik Moeller und Atle Lie McGrath sowie Adrian Sejersted und Timon Haugan oder die Franzosen mit Nils Allegre und Clement Noel.

Icon Vergrößern Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen will für die Schweiz live im TV, Stream und in der Mediathek auch in der Team Kombination der Herren am Mittwoch in Saalbach bei der Ski-WM 2025 Edelmetall holen. Foto: Jens Büttner, dpa Icon Schließen Schließen Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen will für die Schweiz live im TV, Stream und in der Mediathek auch in der Team Kombination der Herren am Mittwoch in Saalbach bei der Ski-WM 2025 Edelmetall holen. Foto: Jens Büttner, dpa