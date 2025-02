Skifahren in den Alpen: Wo liegt am Wochenende genug Schnee?

Der Winter neigt sich dem Ende zu und Fans des Wintersports haben in dieser Saison nicht mehr viele Möglichkeiten, um ihrer Leidenschaft in den Alpen nachzugehen. Die gute Nachricht: Noch liegt in einigen Skigebieten aber genug Schnee für einen Ausflug auf die Piste. Im Folgenden erfahren Sie, wo Sie am Wochenende Skifahren, Snowboarden oder Rodeln gehen können.

Allgäu: Wo liegt Schnee zum Skifahren?

Skifahren ist im Allgäu derzeit noch möglich, allerdings nicht überall. Laut dem Schneebericht von allgaeu.de sind aktuell 32 von 43 Skigebieten geöffnet. Darunter befinden sich einige der beliebtesten Ziele für Skifahrerinnen und Skifahrer. Beispielsweise Garmisch-Partenkirchen, Balderschwang, Ofterschwang und Immenstadt. In all diesen Orten ist am Wochenende vom 14. bis 16. Februar 2025 Schnee zu erwarten. Im Folgenden findet sich eine Übersicht der Schneehöhen. Die Daten stammen von snowplaza.de.

Skigebiet in Immenstadt: 70 cm bis 130 cm

Skigebiet in Ofterschwang: 70 cm bis 13 cm

Skigebiet in Bolsterlang: 50 cm bis 110 cm

Skigebiet in Bad Hindelang: 50 cm bis 100 cm

Skigebiet in Obermaiselstein: 85 cm bis 95 cm

Skigebiet in Balderschwang: 60 cm bis 90 cm

Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen: 15 cm bis 90 cm

Wichtiger Hinweis: In den meisten Skigebieten im Allgäu sind einige Pisten geschlossen. So sind in Nesselwang und Oberstdorf laut skiresort.de nur rund die Hälfte der Pisten befahrbar. Sie können sich direkt beim Skigebiet über die aktuelle Lage informieren.

Schneebericht für die Schweiz: Wo kann man aktuell Ski fahren?

Wenn sich der Schnee im Allgäu stetig zurückzieht, ist die Schweiz für Wintersportlerinnen und Wintersportler eine gute Adresse. In den Schweizer Alpen herrscht auch aktuell kein Schneeproblem. In den folgenden Gebieten sind die Voraussetzungen für einen Ski-Ausflug laut snowplaza.de besonders gut.

Skigebiet in Lauterbrunnen: 89 cm bis 234 cm

Skigebiet in Mürren: 89 cm bis 234 cm

Skigebiet in Interlaken: 89 cm bis 234 cm

Skigebiet in Saas-Fee: 73 cm bis 225 cm

Skigebiet im Lötschental: 110 cm bis 220 cm

Übrigens: Beim Skifahren herrscht Lawinengefahr. Sie sollten sich über die Gefahrenlage am Zielort informieren.

Schneeprognose für Tirol: Wohin zum Skifahren?

Auch Tirol ist aktuell zahlreichen Regionen mit Schnee gesegnet. Das Bundesland im Westen Österreichs beherbergt einige der beliebtesten Skigebiete der Alpen. Sogar das beste Skigebiet der Welt liegt in Tirol. Derzeit sind die Schneebedingungen primär in Sölden gut. In dem Tiroler Skigebiet sind nahezu alle Pisten geöffnet. Auch für das Zillertal ist von schneehoehen.de zum Wochenende eine hervorragende Schneeprognose herausgegeben worden.

Skigebiet in Sölden: 25 cm bis 204 cm

Skigebiet im Zillertal: 25 cm bis 185 cm

Skigebiet am Stubaier Gletscher: 40 cm bis 180 cm

Skigebiet am Pitztaler Gletscher: 50 cm bis 160 cm

Skigebiet in der Kaunertaler Gletscherregion: 100 cm bis 150 cm

Auch interessant: In Tirol hat ein Skigebiet Erbrechen und Urinieren unter Strafe gestellt.