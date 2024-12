So sehen Sie die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen live im TV und Stream

Skispringen der Damen heute im TV, Live-Stream und in der Mediathek: In Garmisch startet an Silvester (31.12.2024) die erste Two-Nights-Tour im Frauen Ski-Springen. In der Fernseh-Übertragung gibt es den 1. und 2. Durchgang live nach der Qualifikation für die Vierschanzentournee der Männer am Nachmittag.

Seit Jahren kämpfen die Frauen um eine gleichberechtigte 4-Schanzen-Tournee wie bei den Herren. Mit der Two-Nights-Tour starten die weltbesten Skispringerinnen nun heute in eine Mini-Veranstaltungsserie in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf (1.1.2025). „Natürlich ist die Two-Nights-Tour nur eine halbe Vierschanzentournee. Aber ich sehe das Glas eher halb voll als halb leer“, sagt die Allgäuerin Katharina Schmid vor den Damen-Skispringen rund den Jahreswechsel.

Die Skispringen der Frauen aus Garmisch heute und Oberstdorf morgen gibt es live und kostenlos im Stream und der Mediathek zu sehen. Läuft es auch im TV? Hier Termine, Uhrzeit, Zeitplan und Sender.

Skispringen der Damen - Live-Übertragung aus Garmisch: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek der Two-Nights-Tour

Dienstag, 31.12.2024 - Skispringen Damen in Garmisch heute, Two Nights Tour

16.20 Uhr: Skispringen heute der Frauen aus Garmisch (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 16.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.13 Uhr) und ORF 1 (ab 16.15 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Mittwoch, 1.1.2025 - Skispringen Damen in Oberstdorf, Two Nights Tour

14.45 Uhr: Qualifikation für das Skispringen der Damen in Oberstdorf

Fernsehen: -

Livestream: -

16.15 Uhr: Skispringen der Frauen aus Oberstdorf, 2-Nights-Tour (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (ca. 16 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.15 Uhr) und ORF 1 (ab 16.10 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Two-Nights-Tour: Skispringen der Frauen live im TV: ARD zeigt die Mini-Tournee live

Gleichberechtigung für die Frauen: Die Skispringen der Damen bei der Two-Nights-Tour 2024/25 aus Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf gibt es genau wie die Vierschanzentournee der Männer live und in voller Länge in der TV-Übertragung im linearen Fernsehen.

Die ARD zeigt das Skispringen der Damen aus Garmisch heute im Wintersport-Programm im unmittelbaren Anschluss an die Übertragung der Quali zum Neujahrsspringen der Tournee. Am Mittwoch (1. Januar 2025) läuft das Damen-Skispringen aus Oberstdorf dann nach dem zweiten Vierschanzentournee-Wettkampf der Männer ebenfalls in der ARD Sportschau live im Free-TV. An beiden Tagen kommentiert Philipp Sohmer die Skispringen der Frauen bei der Two-Nights-Tour in der ARD.

Auch Eurosport 1 bietet eine kostenlose Free-TV-Übertragung der Damen-Skispringen heute. Dabei werden sowohl der erste als auch der zweite Durchgang vom Skispringen live und in voller Länge gezeigt. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung der Two-Nights-Tour der Skispringerinnen gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt beide Wettkämpfe an Silvester und Neujahr und ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Garmisch: Skispringen der Damen im Livestream und in der Mediathek

Das Damen-Skispringen in Garmisch heute am Dienstag (31.12.24) und am Mittwoch in Oberstdorf gibt es kostenlos im Livestream im Internet bei der ARD Sportschau sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.