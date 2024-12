So sehen Sie das Skispringen der Frauen in Engelberg live und kostenlos

Das Skispringen der Frauen in Engelberg live im TV, der Mediathek und im Stream sehen? Ab Freitag (20.12) steht an der Gross-Titlis-Schanze in der Schweiz der nächste Wettkampf im Skisprung-Weltcup 2024/25 der Damen auf dem Programm.

Los geht es am Freitag mit zwei Trainingsdurchgängen für das Weltcup-Springen der Frauen in Engelberg. Tags darauf am Samstag gehen die Skispringerinnen um Katharina Schmid dann im ersten Wettkampf von der Schanze. Ein weiteres Weltcup-Skispringen der Damen in Engelberg folgt dann am Sonntagmittag.

Am vergangenen Wochenende siegte die Allgäuerin Schmid beim Weltcup von Zhangjiakou in China gleich zweimal. Die siebenfache Weltmeisterin landete ihre Saisonerfolge zwei und drei sowie ihre Weltcupsiege 17 und 18. Daran möchte die Weltcup-Führende in Engelberg anknüpfen.

Das Skispringen der Frauen aus Engelberg gibt es live und kostenlos im Stream und der Mediathek zu sehen. Läuft es auch im TV? Hier Termine, Uhrzeit, Zeitplan und Sender.

Skispringen der Frauen in Engelberg 2024 - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Freitag, 20.12.2024 - Skispringen der Frauen in Engelberg, Training

12.30 Uhr: Erster Trainingsdurchgang der Damen

13.25 Uhr: 2. Trainings-Durchgang der Damen

Fernsehen: -

Livestream: -

Samstag, 21.12.2024 - Skispringen Damen in Engelberg

10 Uhr: Qualifikation für das Skispringen der Damen in Engelberg

Fernsehen: -

Livestream: -

11.30 Uhr: Skispringen der Frauen aus Engelberg heute (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: Zusammenfassung in der ARD in der Pause des Männer-Weltcups, ca. 16.55 Uhr

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek , (live, kostenlos und in voller Länge ab 11.30 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Sonntag, 22.12.2024 - Skispringen Damen in Engelberg

10 Uhr: Qualifikation für das Skispringen der Damen in Engelberg

Fernsehen: -

Livestream: -

11.30 Uhr: Skispringen der Frauen aus Engelberg heute (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live auf Eurosport 2 (ab 11.20 Uhr), Zusammenfassung des Springens in der ARD ab 15.30 Uhr vor dem Männer-Weltcup

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek , (live, kostenlos und in voller Länge ab 11.30 Uhr), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Engelberg: Skispringen der Damen live im Internet-Stream und der Mediathek

Wer die beiden Skispringen der Damen in Engelberg live und in voller Länge sehen möchte, ist im Internet am besten aufgehoben. Dort bietet die ARD kostenlose Livestreams von beiden Springen am Samstag und am Sonntag. Philipp Sohmer kommentiert jeweils ab 11.30 Uhr den Stream der ARD-Sportschau.

Auch Eurosport streamt an beiden Tagen das Frauen-Skispringen 2024 aus Engelberg via den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Skispringen der Frauen in Engelberg live im TV: ARD sendet Zusammenfassungen

Im linearen TV-Programm werden sich Skisprung-Fans schwerer tun, die Frauen-Skispringen in Engelberg live zu finden. Eine Live-TV-Übertragung plant lediglich der Sender „Eurosport 2“ für das zweite Springen am Sonntag. Dort sollen der 1. Durchgang ab 11.30 Uhr und der zweite Durchgang der Damen ab 12.30 Uhr jeweils live im Fernsehen gezeigt werden.

In der ARD Sportschau wird Skispringen der Frauen aus Engelberg in der Schweiz hingegen nicht live im Fernsehen gezeigt. Hier haben Biathlon und Ski alpin den Vortritt im aktuellen Wintersport-Programm. Immerhin gibt es eine Zusammenfassung im Rahmen der Skispringen der Herren, die ebenfalls auf der Gross-Titlis-Schanze stattfinden. Am Samstagnachmittag gibt es diese Zusammenfassung in der Pause des Männer-Weltcups. Am Sonntag läuft sie schon unmittelbar vor dem Männer-Wettkampf.

Katharina Schmid vom SC Oberstdorf will live im Stream und TV auch beim Frauen-Skispringen 2024 in Engelberg in der Schweiz jubeln. Foto: Geir Olsen, dpa (Archiv)

Die Skispringerinnen live im Stream und TV: So geht es weiter

Die kommenden Events im Skisprung-Weltcup der Frauen in den letzten Wochen des Jahres 2024: Für die Skispringerinnen geht es am kommenden Wochenende in Engelberg in der Schweiz weiter. Im Anschluss wartet die Two-Nights-Tour mit den Springen in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar). Eine Vierschanzentournee für Frauen gibt es bisher nicht.