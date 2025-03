Hier sehen Sie Skifliegen aus Vikersund heute live im TV und Stream

Live im TV, im kostenlosen Stream und in der Mediathek wird ab heute (14.3.2025) Skispringen live aus Vikersund in Norwegen gezeigt. Genauer gesagt: Beim zweiten Wettkampf der Damen und Herren der Raw Air Tour 2025 handelt es sich um ein Skifliegen. Der „Vikersundbakken“ ist mit einer Hillsize von 240 Metern die größte Skiflugschanze der Welt - noch vor Oberstdorf.

Im Training heute am Freitag verbesserte Topspringerin Nika Prevc den Frauen-Weltrekord im Skispringen auf 236 Meter. Am später Nachmittag steigt die Qualifikation der Männer. Morgen am Samstag (15. März) gibt es den ersten Wettkampf der Damen und Herren in Vikersund 2025.

Kommt heute Skispringen im TV? Hier die aktuellen News zur TV-Übertragung und Live-Stream des Raw-Air-Skifliegens in Vikersund 2025 heute am Freitag und morgen am Samstag.

Skifliegen live in Vikersund 2025: Sender, TV-Termine, Stream und Mediathek

Freitag, 14.3.2025 - Skifliegen heute der Herren: Qualifikation in Vikersund, RAW Air

17 Uhr: Skispringen heute, Qualifikation der Männer, Vikersund, HS 240

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (beide ab 16.45 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 15.3.2025 - Skifliegen der Damen: 1. Wettbewerb in Vikersund, Raw Air

10.45 Uhr: Skifliegen, Raw Air Tour der Frauen, Vikersund, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live im ZDF (ab 10.45 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11 Uhr) und auf ORF 1 (ab 10.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 15.3.2025 - Skifliegen der Herren: 1. Einzelfliegen in Vikersund, Raw Air

17 Uhr: Skifliegen, Raw Air Series der Männer, Vikersund, 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live im ZDF (ab 17 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 17 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16.55 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Vikersund: Skifliegen heute live im TV - Fernseh-Übertragungen vom Vikersundbakken

Schon die Qualifikation im Skiefliegen der Herren heute aus Vikersund wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Das Programm Eurosport 1 startet am Freitagnachmittag ab 16.45 Uhr die Übertragung des Skiflug-Spektakels aus Norwegen. Eine deutschsprachige Sendung von der Quali im Skispringen heute gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Am Samstag steigt dann auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein: Alle Wettbewerbe der Damen und der Männer beim Skifliegen in Vikersund am Samstag (15.03.25) werden live im TV gezeigt. Für das ZDF kommentiert Eike Papsdorf ab 10.45 Uhr den 1. Durchgang des Frauen-Skifliegens aus Vikersund live im linearen TV und im Livestream. Auch der zweite Durchgang wird gezeigt. Selbiges gilt für die Programme Eurosport und ORF 1 - Eurosport 1 steigt in den ersten Durchgang am Samstagvormittag allerdings 15 Minuten verspätet ein.

Am Nachmittag gegen 17 Uhr gibt es dann auf allen Kanälen das erste Skifliegen der Herren vom Vikersundbakken. Von der größten Skiflugschanze der Welt führt im ZDF Moderatorin Lena Kesting durchs Programm vom Skifliegen. Kommentator morgen ist Stefan Bier. Der Skisprung-Experte im Zweiten ist Ex-Springer Severin Freund.

Auch Eurosport 1 und ORF 1 übertragen das Skifliegen aus Vikersund der Männer am Samstag live und in voller Länge.

Skifliegen im kostenlosen Stream live: Quali in Vikersund

Einen Livestream von der Qualifikation im Skifliegen in Vikersund heute am Freitag (14. März 2025) der Herren gibt es via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Bei den Wettkämpfen der Frauen und der Männer am Samstag sind die Eurosport-Online-Streams ebenfalls live. Zudem gibt es von beiden Wettkämpfen einen kostenlosen Livestream beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html