So sehen Sie das Skispringen der Männer in Ruka heute im Free-TV und Stream live

Wann läuft Skispringen? In Ruka-Kuusamo in Finnland steht heute (30.11.2024) live im TV und im Livestream das zweite Skisprung-Wochenende der Herren in der Weltcup-Saison 2024/25 auf dem Programm. Im Fernsehen und live in der Mediathek können die Wintersport-Fans bei zwei Skispringen aus Ruka mitverfolgen, ob die DSV-Adler an die guten Leistungen vom ersten Wochenende in Lillehammer anknüpfen können. In Norwegen feierte Routinier Pius Paschke einen sensationellen Sieg.

Los ging das Skispringen in Kuusamo von der Großschanze am Freitag mit der Qualifikation für das erste Springen in Finnland, das heute am Samstag gezeigt wird. Ein weiteres Weltcup-Springen der Nordic Open von der Rukatunturi-Schanze (HS 142) gibt es dann am Sonntagnachmittag.

Die Skisprung-Stars springen in Finnland in den spannenden Monat Dezember, an dessen Ende die Vierschanzentournee als Live-Übertragung im Stream und TV steht. Das erste Tournee-Springen in Oberstdorf am 29.12.2024 ist längst ausverkauft.

Skispringen heute live in Ruka/Kuusamo der Männer: Sender, TV-Termine, Zeitplan, Stream und Mediathek

Samstag, 30.11.2024 - Skispringen heute Einzel, Herren in Ruka-Kuusamo

17 Uhr: Skispringen heute der Männer aus Ruka (1. Durchgang 17 Uhr / 2. Durchgang 18.10 Uhr)

Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 und ORF 1

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 1.12.2024 - Einzelspringen Ruka, Männer-Weltcup

13.45 Uhr: Qualifikation

TV: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

15.15 Uhr: Skispringen der Männer aus Ruka (1. Durchgang 15.15 Uhr / 2. Durchgang 16.20 Uhr)

Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 (beide Durchgänge) und ORF 1 (nur 1. Durchgang live, Zusammenfassung 2. Durchgang ab 17.25 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Freitag, 29.11.2024 - Qualifikation der Skispringer in Ruka

17.10 Uhr: Skispringen Qualifikation in Ruka

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und 2

Livestream: im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Ruka: Skispringen heute live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Die Skispringen der Herren in Ruka-Kuusamo 2024 heute am Samstag und Sonntag werden live und kostenlos im Free-TV im ZDF und auf Eurosport gezeigt. Auch einen Livestream gibt es in der Internet-Mediathek unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei zu empfangen. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung des Männer-Skisprung-Weltcups live aus Ruka heute am Samstag (30.11.24) gibt es auch auf ORF 1. Am Sonntag wird wegen des Skirennens der Frauen in Killington nur der 1. Durchgang live hier gezeigt, der 2. Durchgang folgt als Zusammenfassung. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Übertragung: Skispringen in Ruka live im ZDF - das ist die Experten-Crew im Zweiten

Zum ersten Mal in der neuen Saison 2024/2025 überträgt „sportstudio live“ im ZDF am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember 2024, die langen Wintersport-Tage live im Fernsehen. Neben Skispringen werden dabei auch die Weltcups im Biathlon, Nordische Kombination, Langlauf, Rodeln und Ski alpin im TV gezeigt.

Bei den Skispringern moderiert ZDF-Journalistin Lena Kesting, Kommentator ist Stefan Bier. Der ZDF-Skisprung-Experte ist Ex-Springer Severin Freund.

Er wird den deutschen Skispringern um Pius Paschke, Andreas Wellinger und dem Allgäuer Karl Geiger die Daumen drücken. Besonders Routinier Paschke wusste beim Auftakt letztes Wochenende zu überzeugen: Sieg im Mixed-Team-Event am Freitag, Sieg im ersten Einzelspringen am Samstag, Platz zwei im zweiten Wettbewerb am Sonntag, erstmalige Führung im Gesamtweltcup - Paschke tritt in Ruka am Samstag sogar im Gelben Trikot des Weltcup-Führenden live im TV, Stream und in der Mediathek an.

Pius Paschke aus Deutschland, Gewinner Jan Hörl aus Österreich und Drittplatzierter Daniel Tschofenig aus Österreich (v.l.) waren beim zweiten Springen in Lillehammer auf dem Podest. Jetzt geht es live im Free-TV und Stream in Ruka mit dem Skispringen weiter.