So sehen Sie das Super-Team-Skispringen in Titisee live im TV und Stream

Wo läuft Skispringen im TV? Live in der Fernseh-Übertragung, im Wintersport-Stream und in der Mediathek startet am Freitag (13.12.2024) in Titisee-Neustadt das vierte Weltcup-Wochenende im Skispringen der Männer: Die Skisprung-Stars um den aktuell besten Springer Pius Paschke und den Allgäuer Karl Geiger kämpfen im Schwarzwald live im TV und Stream von der Hochfirstschanze um Weltcup-Punkte.

Los geht es am Freitag bereits am Nachmittag mit dem Super-Team-Wettbewerb. Am Samstag und Sonntag stehen dann jeweils zwei Einzelspringen mit einem 1. und 2. Durchgang an. Mit dem Skispringen in Titisee-Neustadt hält der Skisprung-Weltcup in der Saison 2024/25 erstmals auch in Deutschland und weckt bei vielen Fans die Vorfreude auf den Start der Vierschanzentournee in Oberstdorf Ende Dezember. Auch die Tournee wird man mit vielen Live-Übertragungen im TV und im Stream verfolgen können.

Läuft heute Skispringen im TV? Wo wird Skispringen gezeigt? Gibt es einen kostenlosen Livestream vom Skispringen in Titisee? Hier die Antworten.

Skispringen live in Titisee-Neustadt der Männer - Super-Team am Freitag: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Freitag, 13.12.2024 - Superteam-Springen in Titisee-Neustadt

15.45 Uhr: Super-Team-Skispringen der Männer heute aus Titisee (1., 2. und 3. Durchgang)

Fernsehen: live im ZDF (1. Durchgang ab 15.40 Uhr, 2. Durchgang ab 16.25 Uhr, 3. Durchgang ab 16.55 Uhr), auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (alle Durchgänge ab 15.40 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Live im TV und Stream: Was bedeutet Superteam beim Skispringen?

Weniger Athleten, dafür mehr Durchgänge - der Superteam-Wettbewerb im Skispringen unterscheidet sich vom klassischen Mannschaftsspringen. Denn beim „Super-Team“ besteht eine Mannschaft nur aus zwei statt vier Springern. Und während das traditionelle Teamspringen aus zwei Durchgängen besteht, müssen die Springer im Super-Team-Wettkampf in drei Wertungsdurchgängen am Freitag von der Hochfirstschanze.

Titisee: Skispringen live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Das Superteam-Skispringen 2024 der Männer in Titisee am Freitag wird live und kostenlos im Free-TV im ZDF und auf Eurosport gezeigt. Auch einen kostenlosen Livestream gibt es in der Internet-Mediathek unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei zu empfangen. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung des Männer-Skisprung-Weltcups live Titisee (13.12.24) gibt es schon am Freitag im österreichischen Fernsehen auf ORF 1. Der Sender ist in Teilen Bayerns und im Allgäu zum Teil frei empfangbar.

Übertragung: Skispringen in Titisee live im ZDF - das ist die Experten-Crew im Zweiten

Zuletzt in Wisla war die ARD dran, aus Titisee-Neustadt kommt Skispringen wieder im ZDF. „Sportstudio live“ überträgt am Freitag, 13. Dezember 2024, die Wintersport-Events des Wochenendes. Neben Skispringen werden dabei auch die Weltcups im Biathlon im TV gezeigt.

Bei den Skispringern moderiert Norbert König aus Titisee, Kommentator ist Stefan Bier. Der ZDF-Skisprung-Experte ist Ex-Springer Severin Freund.

Icon Vergrößern Live im TV, Stream und in der Mediathek startet der Weltcup-Führende Pius Paschke ab Freitag von der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt. Foto: Felix Ebert (Archiv) Icon Schließen Schließen Live im TV, Stream und in der Mediathek startet der Weltcup-Führende Pius Paschke ab Freitag von der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt. Foto: Felix Ebert (Archiv)

Ex-Skispringer Freund bewertet dabei den zuletzt überragenden DSV-Springer Pius Paschke. Der bereits 34-jährige Weltcup-Führende wurde durch seine jüngsten Siege immer mehr zum Favoriten für die Vierschanzentournee, die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnt. Seit Sven Hannawald 2002 hat kein Deutscher mehr die Tournee-Gesamtwertung gewonnen.

Zunächst stehen für Paschke und Co. aber nun live im TV, Stream und in der Mediathek nun das deutsche Skisprung-Heimspiel in Titisee-Neustadt auf dem Programm.