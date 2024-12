Hier sehen Sie das Skispringen der Männer heute live im TV und Stream

Wann kommt das Skispringen heute? Aus Engelberg in der Schweiz steigt ab heute (20.12.2024) der Skisprung-Weltcup 2024/25 der Männer live im Fernsehen, TV-Stream und der Mediathek. Los geht es von der Gross-Titlis-Schanze am Freitag zunächst mit der Qualifikation im Livestream.

Am Samstag gibt es im Fernsehen dann das erste Skispringen der Herren in Engelberg mit dem 1. und 2. Durchgang live und kostenlos. Auch am Sonntag kommt im Wintersport-Programm der TV-Stationen wieder Skispringen, wenn in Engelberg das zweite Skispringen im Herren-Weltcup ansteht. Es ist gleichzeitig der letzte Wettkampf vor dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2024/25 in Oberstdorf Ende Dezember.

Wo läuft Skispringen heute im TV? Wann wird Skispringen gezeigt? Hier alle aktuellen Infos zum Skisprung-Weltcup heute live im TV, Stream und der Mediathek aus Engelberg 2024.

Skispringen heute im TV in Engelberg - Live-Übertragung: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek 2024

Freitag, 20.12.2024 - Skispringen Männer in Engelberg, Qualifikation heute

17.30 Uhr: Qualifikation für das 1. Skispringen der Herren in Engelberg

Fernsehen: live auf Eurosport 1 ab ca. 17.21 Uhr

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Samstag, 21.12.2024 - Skispringen Herren in Engelberg, Schweiz

16 Uhr: Skispringen der Männer aus Engelberg (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (ab 15.55 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.50 Uhr) und bei ORF 1 (ab 16.05 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Sonntag, 22.12.2024 - Skispringen der Männer in Engelberg, Schweiz

16 Uhr: Skispringen der Herren aus Engelberg (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (ab 15.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.30 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Skispringen heute live aus Engelberg im Livestream und in der Mediathek

Schon die Qualifikation fürs Männer-Skispringen in Engelberg heute am Freitag (20.12.24) gibt es kostenlos im Livestream im Internet bei der ARD Sportschau mit Kommentator Tom Bartels sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Der TV-Sender Eurosport 1 überträgt die Skisprung-Quali heute auch live und kostenlos im TV. Übrigens: In Engelberg springen an diesem Wochenende auch die Damen. Alle Infos zu TV und Stream vom Frauen-Skispringen finden Sie hier.

Engelberg: Skispringen Männer heute live im TV und der Fernseh-Mediathek

Die volle Ladung vom Skispringen der Männer aus Engelberg in der Schweiz wird am Samstag (21. Dezember) und Sonntag live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Sowohl die ARD, als auch Eurosport 1 sind bei den Einzelwettkämpfen an beiden Tagen am Start. Dabei werden sowohl der erste als auch der zweite Durchgang vom Skispringen live und in voller Länge gezeigt. Der TV-Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel empfangbar.

Eine deutschsprachige TV-Übertragung vom Herren-Skispringen in Engelberg von der Gross-Titlis-Schanze gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt beide Wettkämpfe am Samstag und am Sonntag und ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Icon Vergrößern Live im TV und Stream greift Weltcup-Spitzenreiter Pius Paschke ab heute beim Skispringen in Engelberg in der Schweiz an. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV und Stream greift Weltcup-Spitzenreiter Pius Paschke ab heute beim Skispringen in Engelberg in der Schweiz an. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Übertragung: Skispringer mit der Generalprobe für die Vierschanzentournee

Seit dem Erfolg von Sven Hannawald im Jahr 2002 wartet Deutschland auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Nun gibt es Hoffnung: Nach seinen überzeugenden Siegen zum Start der neuen Weltcup-Saison und zuletzt dem Doppel-Erfolg im Einzel in Titisee-Neustadt gilt Pius Paschke als Favorit der diesjährigen Tournee. Zuvor steht für die Skispringer um Paschke und den Allgäuer Karl Geiger aber die Generalprobe beim Skispringen live im Free-TV, im Stream und in der Mediathek in Engelberg/Schweiz an, ehe es nach Weihnachten in Oberstdorf bei der Tournee ernst wird.