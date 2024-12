Skisprung-Weltcup der Frauen 2024/25: Termine, Orte, Schanzen und alle Infos

Der Skisprung-Weltcup der Frauen hat sich mittlerweile als fester Bestandteil im Wintersport etabliert. In den vergangenen Jahren hat die Serie kontinuierlich an Bedeutung gewonnen und bietet den besten Skispringerinnen der Welt eine wichtige Plattform, um sich in internationalen Wettbewerben zu messen.

Die ersten Wettbewerbe im Damen-Skispringen wurden um die Jahrhundertwende organisiert. 2009 fand in Liberec die erste Weltmeisterschaft der Frauen statt, bei der die US-amerikanische Athletin Lindsey Van den Titel gewann. 2011 wurde beim Weltmeisterschafts-Wettbewerb in Oslo auch das erste Mannschaftsspringen der Damen ausgetragen.

Vor der Einführung des Weltcups war der Continentalcup die bedeutendste Wettkampfserie für Frauen. Erst im Dezember 2011 fand das erste Weltcupspringen der Damen statt, das die US-Amerikanerin Sarah Hendrickson für sich entschied. Damenskispringen war 2014 in Sotschi erstmals Teil der Olympischen Spiele. Den derzeit inoffiziellen Weltrekord bei den Damen hält die österreichische Springerin Daniela Iraschko mit einer Weite von 200 Metern.

In der Saison 2024/25 des Skisprung-Weltcups möchten die Frauen an diese Entwicklungen anknüpfen. Für die Zuschauer bieten die Wettbewerbe eine spannende Gelegenheit, die aktuelle Form und Leistung der Athletinnen zu beobachten. Zeitgleich bemühen sich die Teilnehmerinnen um wichtige Weltcup-Punkte und Podiumsplätze.

Der Kalender für den Skisprung-Weltcup 24/25 der Frauen wurde von den Veranstaltern bereits im Voraus bekannt gegeben. Hier in diesem Artikel gibt es alle Infos rund um Termine, Orte und Schanzen.

Skispringen - Weltcup 2024/2025 der Frauen: Termine, Orte und Schanzen im Kalender

Die neue Saison im Skisprung-Weltcup 24/25 der Frauen startet am 22. November 2024 in Lillehammer in Norwegen. Alle Weltcup-Termine im Überblick:

Freitag, 22. November 2024

Ort: Lillehammer

Land: Norwegen

Schanze: HS 140

Disziplin: Mixed Team

Samstag, 23. November 2024

Ort: Lillehammer

Land: Norwegen

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Sonntag, 24. November 2024

Ort: Lillehammer

Land: Norwegen

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 13. Dezember 2024

Ort: Zhangjiakou

Land: China

Schanze: HS 106

Disziplin: Qualifikation

Samstag, 14. Dezember 2024

Ort: Zhangjiakou

Land: China

Schanze: HS 106

Disziplin: Einzel

Sonntag, 15. Dezember 2024

Ort: Zhangjiakou

Land: China

Schanze: HS 106

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 20. Dezember 2024

Ort: Engelberg

Land: Schweiz

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation

Samstag, 21. Dezember 2024

Ort: Engelberg

Land: Schweiz

Schanze: HS 140

Disziplin: Einzel

Sonntag, 22. Dezember 2024

Ort: Engelberg

Land: Schweiz

Schanze: HS 140

Disziplin: Einzel

Montag, 30. Dezember 2024

Ort: Garmisch-Partenkirchen

Land: Deutschland

Schanze: HS 142

Disziplin: Two Nights Tour, Qualifikation

Dienstag, 31. Dezember 2024

Ort: Garmisch-Partenkirchen

Land: Deutschland

Schanze: HS 142

Disziplin: Two Nights Tour, Einzel

Mittwoch, 1. Januar 2025

Ort: Oberstdorf

Land: Deutschland

Schanze: HS 137

Disziplin: Two Nights Tour (TNT), Einzel

Samstag, 4. Januar 2025

Ort: Villach

Land: Österreich

Schanze: HS 98

Disziplin: Qualifikation

Sonntag, 5. Januar 2025

Ort: Villach

Land: Österreich

Schanze: HS 98

Disziplin: Einzel

Montag, 6. Januar 2025

Ort: Villach

Land: Österreich

Schanze: HS 98

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 17. Januar 2025

Ort: Sapporo

Land: Japan

Schanze: HS 134

Disziplin: Qualifikation

Samstag, 18. Januar 2025

Ort: Sapporo

Land: Japan

Schanze: HS 134

Disziplin: Einzel

Sonntag, 19. Januar 2025

Ort: Sapporo

Land: Japan

Schanze: HS 134

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 24. Januar 2025

Ort: Zao

Land: Japan

Schanze: HS 102

Disziplin: Einzel

Samstag, 25. Januar 2025

Ort: Zao

Land: Japan

Schanze: HS 102

Disziplin: Super-Team

Sonntag, 26. Januar 2025

Ort: Zao

Land: Japan

Schanze: HS 102

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 31. Januar 2025

Ort: Willingen

Land: Deutschland

Schanze: HS 147

Disziplin: Mixed

Samstag, 1. Februar 2025

Ort: Willingen

Land: Deutschland

Schanze: HS 147

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Donnerstag, 6. Februar 2025

Ort: Lake Placid

Land: USA

Schanze: HS 128

Disziplin: Qualifikation

Freitag, 7. Februar 2025

Ort: Lake Placid

Land: USA

Schanze: HS 128

Disziplin: Einzel

Samstag, 8. Februar 2025

Ort: Lake Placid

Land: USA

Schanze: HS 128

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 14. Februar 2025

Ort: Ljubno

Land: Slowenien

Schanze: HS 94

Disziplin: Qualifiaktion

Samstag, 15. Februar 2025

Ort: Ljubno

Land: Slowenien

Schanze: HS 94

Disziplin: Einzel

Sonntag, 16. Februar 2025

Ort: Ljubno

Land: Slowenien

Schanze: HS 94

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Freitag, 21. Februar 2025

Ort: Hinzenbach

Land: Österreich

Schanze: HS 90

Disziplin: Qualifikation

Samstag, 22. Februar 2025

Ort: Hinzenbach

Land: Österreich

Schanze: HS 90

Disziplin: Einzel

Sonntag, 23. Februar 2025

Ort: Hinzenbach

Land: Österreich

Schanze: HS 90

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Donnerstag, 27. Februar 2025

Ort: Trondheim

Land: Norwegen

Schanze: HS 105

Disziplin: WM, Qualifikation

Freitag, 28. Februar 2025

Ort: Trondheim

Land: Norwegen

Schanze: HS 105

Disziplin: WM, Einzel

Mittwoch, 5. März 2025

Ort: Trondheim

Land: Norwegen

Schanze: HS 138

Disziplin: WM, Mixed Team

Donnerstag, 6. März 2025

Ort: Trondheim

Land: Norwegen

Schanze: HS 138

Disziplin: WM, Qualifikation

Freitag, 7. März 2025

Ort: Trondheim

Land: Norwegen

Schanze: HS 138

Disziplin: WM, Einzel

Mittwoch, 12. März 2025

Ort: Oslo

Land: Norwegen

Schanze: HS 134

Disziplin: Raw Air, Qualifikation

Donnerstag, 13. März 2025

Ort: Oslo

Land: Norwegen

Schanze: HS 134

Disziplin: Raw Air, Einzel

Freitag, 14. März 2025

Ort: Vikersund

Land: Norwegen

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Raw Air, Qualifikation

Samstag, 15. März 2025

Ort: Vikersund

Land: Norwegen

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Raw Air, Einzel

Sonntag, 16. März 2025

Ort: Vikersund

Land: Norwegen

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Raw Air, Qualifikation und Einzel

Mittwoch, 19. März 2025

Ort: Lahti

Land: Finnland

Schanze: HS 130

Disziplin: Qualifikation

Donnerstag, 20. März 2025

Ort: Lahti

Land: Finnland

Schanze: HS 130

Disziplin: Einzel

Freitag, 21. März 2025

Ort: Lahti

Land: Finnland

Schanze: HS 130

Disziplin: Weltcup-Finale, Qualifikation und Einzel