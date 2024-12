Skisprung-Weltcup der Männer 2024/25: Termine, Orte, Schanzen und alle Infos

Für die Weltcup-Saison im Skispringen 2024/2025 sind aktuell 37 Wettbewerbe im Kalender festgehalten. Dazu gehören 30 Einzel-, zwei Mannschafts- und drei Super-Team-Wettbewerbe. Zu den Highlights des Weltcups 2024/25 gehören die Vierschanzentournee, die Nordische-WM in Norwegen und die Raw-Air-Tour durch Norwegen. Insgesamt findet der Weltcup in zehn Ländern statt. Dazu gehören: Norwegen, Finnland, Polen, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Italien, die USA, Japan und Slowenien. Am weitesten müssen die deutschen Skispringer für die Wettkämpfe in Lake Placid (USA) und in Sapporo (Japan) reisen.

Wann finden die einzelnen Wettbewerbe des Skisprung-Weltcups 24/25 statt? Wo werden sie ausgetragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen sind hier aufgelistet.

Skispringen Weltcup 2024/2025 der Männer: Termine, Orte und Schanzen

Die diesjährige Saison des Skisprung-Weltcups 24/25 findet in insgesamt zehn Nationen statt. Hier ist ein Überblick der einzelnen Wettkämpfe:

Norwegen:

Datum: 22. November 2024

Ort: Lillehammer

Schanze: HS 140

Disziplin: Mixed Team

Datum: 23. November 2024

Ort: Lillehammer

Schanze : HS 140

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Datum: 24. November 2024

Ort: Lillehammer

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Finnland:

Datum: 29. November 2024

Ort: Ruka

Schanze: HS 142

Disziplin: Qualifikation

Datum: 30. November 2024

Ort: Ruka

Schanze: HS 142

Disziplin: Einzel

Datum: 1. Dezember 2024

Ort: Ruka

Schanze: HS 142

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Polen:

Datum: 6. Dezember 2024

Ort: Wisla

Schanze: HS 134

Disziplin: Qualifikation

Datum: 7. Dezember 2024

Ort: Wisla

Schanze: HS 134

Disziplin: Einzel

Datum: 8. Dezember 2024

Ort: Wisla

Schanze: HS 134

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Deutschland:

Datum: 13. Dezember 2024

Ort: Titisee-Neustadt

Schanze: HS 142

Disziplin: Super-Team

Datum: 14. Dezember 2024

Ort: Titisee-Neustadt

Schanze: HS 142

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Datum: 15. Dezember 2024

Ort: Titisee-Neustadt

Schanze: HS 142

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Schweiz:

Datum: 20. Dezember 2024

Ort: Engelberg

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation

Datum: 21. Dezember 2024

Ort: Engelberg

Schanze: HS 140

Disziplin: Einzel

Datum: 22. Dezember 2024

Ort: Engelberg

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Deutschland:

Datum: 28. Dezember 2024

Ort: Oberstdorf

Schanze: HS 137

Disziplin: Vierschanzentournee, Qualifikation

Datum: 29. Dezember 2024

Ort: Oberstdorf

Schanze: HS 137

Disziplin: Vierschanzentournee, Einzel

Datum: 01. Januar 2025

Ort: Garmisch-Partenkirchen

Schanze: HS 142

Disziplin: Vierschanzentournee, Einzel

Österreich:

Datum: 03. Januar 2025

Ort: Innsbruck

Schanze: HS 128

Disziplin: Vierschanzentournee, Qualifikation

Datum: 04. Januar 2025

Ort: Innsbruck

Schanze: HS 128

Disziplin: Vierschanzentournee, Einzel

Datum: 05. Januar 2025

Ort: Bischofshofen

Schanze: HS 128

Disziplin: Vierschanzentournee, Qualifikation

Datum: 06. Januar 2025

Ort: Bischofshofen

Schanze: HS 142

Disziplin: Vierschanzentournee, Einzel

Polen:

Datum: 18. Januar 2025

Ort: Zakopane

Schanze: HS 140

Disziplin: Team

Datum: 19. Januar 2025

Ort: Zakopane

Schanze: HS 140

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Deutschland:

Datum: 24. Januar 2025

Ort: Oberstdorf

Schanze: HS 235

Disziplin: Skifliegen, Qualifikation

Datum: 25. Januar 2025

Ort: Oberstdorf

Schanze: HS 235

Disziplin: Skifliegen, Einzel

Datum: 26. Januar 2025

Ort: Oberstdorf

Schanze: HS 235

Disziplin: Skifliegen, Qualifikation und Einzel

Datum: 31. Januar 2025

Ort: Willingen

Schanze: HS 147

Disziplin: Mixed Team

Datum: 01. Februar 2025

Ort: Willingen

Schanze: HS 147

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Datum: 02. Februar 2025

Ort: Willingen

Schanze: HS 147

Disziplin: Qualifikation und Einzel

USA:

Datum: 08. Februar 2025

Ort: Lake Placid

Schanze: HS 128

Disziplin: Mixed Team, Qualifikation und Einzel

Datum: 09. Februar 2025

Ort: Lake Placid

Schanze: HS 128

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Japan:

Datum: 14. Februar 2025

Ort: Sapporo

Schanze: HS 137

Disziplin: Qualifikation

Datum: 15. Februar 2025

Ort: Sapporo

Schanze: HS 137

Disziplin: Einzel

Datum: 16. Februar 2025

Ort: Sapporo

Schanze: HS 137

Disziplin: Qualifikation und Einzel

Norwegen:

Datum: 01. März 2025

Ort: Trondheim

Schanze: HS 105

Disziplin: WM, Qualifikation

Datum: 02. März 2025

Ort: Trondheim

Schanze: HS 105

Disziplin: WM, Einzel

Datum: 05. März 2025

Ort: Trondheim

Schanze: HS 138

Disziplin: WM, Mixed Team

Datum: 06. März 2025

Ort: Trondheim

Schanze: HS 138

Disziplin: WM, Einzel

Datum: 08. März 2025

Ort: Trondheim

Schanze: HS 138

Disziplin: WM, Einzel

Datum: 12. März 2025

Ort: Oslo

Schanze: HS 134

Disziplin: Raw Air, Qualifikation

Datum: 13. März 2025

Ort: Oslo

Schanze: HS 134

Disziplin: Raw Air, Einzel

Datum: 15. März 2025

Ort: Vikersund

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Raw Air, Einzel

Datum: 16. März 2025

Ort: Vikersund

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Raw Air, Qualifikation und Einzel

Finnland:

Datum: 21. März 2025

Ort: Lahti

Schanze: HS 130

Disziplin: Qualifikation

Datum: 22. März 2025

Ort: Lahti

Schanze: HS 130

Disziplin: Einzel

Datum: 23. März 2025

Ort: Lahti

Schanze: HS 130

Disziplin: Super-Team

Slowenien:

Datum: 27. März 2025

Ort: Planica

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Qualifikation

Datum: 28. März 2025

Ort: Planica

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Einzel

Datum: 29. März 2025

Ort: Planica

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Team

Datum: 30. März 2025

Ort: Planica

Schanze: HS 240

Disziplin: Skifliegen, Weltcup-Finale, Qualifikation und Einzel