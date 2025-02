Hier sehen Sie Skispringen in Willingen heute live im TV und kostenlosen Stream

Wann wird Skispringen übertragen? Live im TV, Stream und in der Mediathek findet auch heute, am Samstag (1.2.2025) das Skispringen in Willingen 2025 statt. An diesem Wochenende findet sowohl der Skisprung-Weltcup der Herren als auch der Damen an der Mühlenkopfschanze in Willingen statt.

In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Livestream stand am Freitag zunächst ein Mixed-Team-Springen für die Frauen und Männer auf dem Willingen-Zeitplan 2025. Heute, am Samstag gibt es nach der Qualifikation ein Weltcup-Skispringen der Damen am Mittag, und später am Nachmittag den Einzelwettbewerb der Herren. Am Sonntag steht in Hessen „nur“ noch das zweite Springen der Männer um Karl Geiger und Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig auf dem Programm.

Wann läuft Skispringen im TV? Wer überträgt Skispringen in Willingen? Hier Aktuelles zum Skisprung-Weltcup 2025 der Frauen und Männer in Willingen live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek.

Skispringen live heute in Willingen - Damen und Herren: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek 2025

Samstag, 1.2.2025 - Skispringen in Willingen heute, Weltcup der Damen und der Herren, Einzel

12 Uhr: FIS Skisprung Weltcup Damen - 1. und 2. Durchgang

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 11.50 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 11.50 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.55 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

14.30 Uhr: Skispringen, Qualifikation Herren in Willingen

Fernsehen: -

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

16 Uhr: Skispringen Männer, Weltcup in Willingen, Einzel (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.50 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 15.45 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Sonntag, 2.2.2025 - Skispringen in Willingen, Männer, 2. Einzelspringen

14.30 Uhr: Skispringen, Qualifikation Herren in Willingen

Fernsehen: -

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek, kostenlos, mit Kinderreporter), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig, alle Streams ab 14.20 Uhr)

16.10 Uhr: Skispringen Männer, Weltcup in Willingen, Einzel (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.50 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 15.55 Uhr) und auf ORF 1 (ab 16.05 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Freitag, 31.1.2025 - Skispringen in Willingen, Mixed-Team

16.10 Uhr: Skispringen live, Willingen, Mixed Team

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.55 Uhr), live auf Eurosport 1 (ab 16 Uhr), Eurosport 2 (ab 16.15 Uhr), auf ORF 1 (ab 16.10 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Willingen: Skispringen live im TV und in der Fernseh-Mediathek der Damen und Herren

Skispringen heute live aus Willingen 2025 wird kostenlos im Free-TV gezeigt. Sowohl die ARD (“Das Erste“) als auch Eurosport sind bei den Wettkampfspringen (Team und Einzel) am Freitag (31.01), Samstag (1.2.) und am Sonntag (02.02.25) am Start.

Los geht es mit dem Mixed-Team-Springen in der ARD-Sportschau live am Freitagmittag. Im Free-TV im „Ersten“ ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte für die Weltcup-Skispringen: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist Lea Wagner. Der Kommentator des Skispringens heute ist Tom Bartels.

Dieselbe Crew überträgt auch beide Einzelwettbewerbe der Männer am Samstag und am Sonntag (1. und 2. Februar) live aus Willingen für die ARD.

Auch der Sender Eurosport 1 zeigt Mixed-Team, Frauen-Skispringen und die Weltcups der Herren am Wochenende aus Willingen live, kostenlos und in voller Länge. Der Sender ist fast überall im Kabel frei zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Skispringen 2025 in Willingen gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar und überträgt alle Wettbewerbe an den drei Wochenendtagen.

Skispringen im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Willingen heute

Einen kostenlosen Livestream vom Skispringen der Frauen und Männer von der Mühlenkopfschanze in Willingen gibt es an allen drei Tagen im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Der Eurosport-Stream zeigt am Samstag- und am Sonntagnachmittag vor den Wettkämpfen bereits die Qualifikation der Herren in Willingen. Auch einen kostenfreien Sportschau-Stream von der Quali am Sonntag gibt es ab 14.20 Uhr - die Kommentatoren Tom Bartels und Sven Hannawald bekommen dabei Unterstützung von einem Kinderreporter in Willingen.

Live im TV, Stream und in der Mediathek startet in Willingen auch ein Weltcup im Skispringen der Damen. Zuletzt in Japan war Selina Freitag die beste deutsche Springerin, die Allgäuerin Katharina Schmid kämpfte mit ihrer Form.

Skispringen in Willingen heute: DSV-Adler wollen endlich wieder weit springen

Nach Oberstdorf ist vor Willingen: Live im TV, in der Mediathek und im Livestream steht für die Skispringer das nächste stimmungsvolle Heimspiel auf dem Programm. Die DSV-Athleten Pius Paschke, Andreas Wellinger, der Allgäuer Karl Geiger und Co. wollen sich dabei aus dem Formtief kämpfen, das die deutschen Springer seit der Vierschanzentournee begleitet.

Bei den Damen ging es der Oberstdorferin Katharina Schmid aktuell wie ihren männlichen Skisprung-Kollegen. Die Allgäuerin wurde beim letzten Springen in Zao im Gesamtweltcup überholt und reist sportlich gebeutelt zum Heimspiel nach Willingen. Das Gelbe Trikot übernahm die Slowenin Nika Prevc. Vor diesem Wochenende und dem Einzelwettkampf der Frauen in Willingen am Samstag liegt Prevc 45 Punkte vor Schmid.

