So sehen Sie den Slalom der Männer aus Gurgl am Sonntag im TV und Stream

Wann ist der Start in Gurgl? Ab 10.30 Uhr steht am Sonntag (24.11.2024) live im TV, in der Mediathek und im Stream der Weltcup-Slalom der Herren auf dem Programm. Der Zeitplan des Ski-Weltcups 2024/25 im Skigebiet Hochgurgl bei Sölden sieht nach dem Rennen der Frauen am Samstag am Sonntag einen Slalom für die alpinen Männer in Österreich vor.

Wo kommt Ski alpin im Fernsehen? Wann fahren die Slalom-Herren? Hier News und Ergebnisse zur TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Männer-Skirennens in Gurgl.

Ski Weltcup Herren: Salom in Gurgl live - Zeitplan 2024, TV-Sender und Stream

Sonntag, 24.11.2024 - Slalom der Männer in Gurgl

10.30 Uhr: Herren-Slalom Gurgl, 1. Durchgang

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und ORF 1

13.30 Uhr: Slalom Männer in Gurgl, 2. Lauf

Fernsehen: live auf Eurosport 1 und ORF 1

Livestream: ARD Sportschau Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Gurgl: Slalom der Männer im Livestream und der Mediathek (Ski alpin Weltcup)

Der Weltcup-Slalom der Männer aus Gurgl gibt es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nur via Livestream im Internet live zu sehen: Unter sportschau.de/streams überträgt die ARD Ski alpin am Sonntag (24.11.24) zumindest online. Auch Eurosport zeigt den Herren-Slalom aus Gurgl außer im TV auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Herren-Slalom live im Free-TV - Infos zur Übertragung des alpinen Skirennens aus Gurgl im Fernsehen

In Deutschland wird der Herren-Slalom live im TV am Sonntag nur auf Eurosport gezeigt. Der Sender ist in der Regel frei empfangbar via Kabel und überträgt in seinem ersten Programm den Gurgl-Slalom der Männer 2024.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft das Skirennen nicht: Weder ARD (Das Erste), der BR noch das ZDF übertragen im TV. Eine TV-Übertragung des Ski-alpin-Herren-Weltcups live aus Hochgurgl gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt die beiden Läufe des Männer-Slaloms live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns kostenlos zu empfangen.

Herren-Slalom in Gurgl live: Linus Straßer will es besser als in Levi machen

Bereits an diesem Wochenende steht in Gurgl im Tiroler Ötztal der zweite Slalom im Männer-Weltcup 2024/24 auf dem TV-Programm. Live im Fernsehen, der Mediathek und im Livestream will das deutsche Slalom-Ass Linus Straßer aufs Podest fahren. Beim Auftakt in Levi in Finnland kam er vergangene Woche nur auf Platz sieben - mehr als eineinhalb Sekunden fehlten ihm auf Sieger Clement Noel aus Frankreich.

Während der überragende Noel sowie Hendrik Kristoffersen aus Norwegen und der Schweizer Loic Meillard sich die Plätze auf dem Siegertreppchen dank beherzter und riskanter Fahrten verdienten, fand Straßer im Finale nicht den richtigen Schwung. Aber die nächste Chance bietet sich ja schon an diesem Sonntag zwischen den Slalom-Stangen in Gurgl.

Icon Vergrößern Ski alpin: Slalom-Fahrer Linus Straßer aus Deutschland will in Gurgl beim zweiten Weltcup-Rennen 2024/25 wieder ganz nach vorne. Foto: Marco Trovati, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Ski alpin: Slalom-Fahrer Linus Straßer aus Deutschland will in Gurgl beim zweiten Weltcup-Rennen 2024/25 wieder ganz nach vorne. Foto: Marco Trovati, dpa (Archiv)