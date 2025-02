So sehen Sie den WM-Slalom der Herren live im TV und Stream

Ski WM 2025 live im TV, Stream und in der Mediathek: Morgen am Sonntag läuft in der Übertragung im Fernsehen und kostenlosen Stream mit dem Slalom der Herren das letzte Rennen der alpinen Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Als letzter Programmpunkt im Zeitplan wird der Slalom-Champion der Männer 2025 in Österreich ermittelt.

Es war die Ski-WM der Schweizer Skirennläufer und -läuferinnen. Mit insgesamt zwölf Medaillen, viermal davon Gold, stehen die Eidgenossen im Medaillenspiegel von Saalbach uneinholbar an der Spitze. Auch beim Damen-Slalom am Samstag gab es beim Triumph von Camille Rast vor Wendy Holdener einen Schweizer Doppelsieg. Mit Loic Meillard gibt es beim Herren-Slalom morgen ein weiteres heißes Eisen im Feuer.

Topfavoriten sind jedoch der Franzose Clement Noel, der Österreicher Manuel Fellner und die starken Norweger um Timon Haugan, Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath. Lucas Pinheiro Braathen könnte die erste Medaille überhaupt bei einer Ski-WM für Brasilien holen, auf Linus Straßer ruhen die letzten Hoffnungen auf wenigstens einmal Edelmetall für Deutschland bei der Ski-Weltmeisterschaft 2025.

Wo kann ich heute Ski alpin sehen? Wann kommt der 1. Lauf vom Slalom in Saalbach? Hier aktuelle News zur Ski-alpin-Übertragung heute im Fernsehen, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des WM-Slaloms der Männer in Saalbach 2025.

Sonntag, 16.2.2025 - Slalom heute in Saalbach live, Männer

9.45 Uhr: Slalom heute, 1. Lauf live - Herren in Saalbach/Österreich

Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 9.05 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.15 Uhr), zeitversetzt im ZDF (ab 10.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio (live ab 9.37 Uhr, Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

13.15 Uhr: Slalom, 2. Durchgang - Männer, live in Saalbach

Fernsehen: live im ZDF (ab 13.10 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.5o Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery +, Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Ski alpin heute live im TV: Im ZDF wird auch morgen am Sonntag (16. Februar) ein letztes Mal die alpine Ski-WM 2025 übertragen. Live im Free-TV wird am Vormittag der 1. Slalom-Lauf der Herren in Saalbach gezeigt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt aus dem Salzburgerland Moderatorin Amelie Stiefvatter. Das Rennen im ZDF kommentiert Fabian Meseberg. Co-Kommentator und Experte ist Ex-Skirennläufer Marco Büchel. Am Mittag ab 13.15 Uhr geht es im zweiten Durchgang des Männer- Saloms live im TV und in der Mediathek dann endgültig um die Medaillen.

Auch Eurosport zeigt den Männer-Slalom heute live in der TV-Übertragung im Programm Eurosport 1. Der Sender ist in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar.

Eine Live-Übertragung des Slaloms in Saalbach gibt es am Sonntag auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist der Haussender der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm und startet seine Übertragungen meist schon eine halbe Stunde vor dem Start der Rennen. ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Ski alpin im kostenlosen Livestream sehen - Slalom live der Männer bei der Ski-WM 2025

Für alle ohne Fernseher oder unterwegs: Vom WM-Slalom der Männer heute am Sonntag (16.02.25)) gibt es einen kostenlosen Livestream beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Slalom heute live, Startliste: Linus Straßer letzte deutsche Medaillenhoffnung bei Ski-WM

Bei der Ski-WM 2025 in Saalbach/Österreich ruhen alle deutschen Hoffnungen zum Abschluss auf Linus Straßer. Der 32-Jährige geht am Sonntag live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream in den Slalom als Podiumsanwärter und soll die erste medaillenlose Alpin-WM für den Deutschen Skiverband seit 18 Jahren verhindern. Zur Startliste des Männer-Slaloms heute bei der Ski-WM in Saalbach geht es hier.

In den bisherigen zehn von elf Wettbewerben in Saalbach-Hinterglemm gingen die Deutschen leer aus. Straßers Formkurve zeigte zuletzt aber wieder nach oben. Er hoffe, überraschen zu können, kündigte der Münchner an.

Saalbach-Hinterglemm: Linus Strasser will live im TV, Stream und in der Mediathek im Slalom heute der Herren für Deutschland die letzte Medaillenchance bei der Ski-WM 2025 nutzen. Foto: Jens Büttner, dpa