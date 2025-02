Hier sehen Sie den WM-Slalom der Frauen heute live im TV und kostenlosen Stream

Wann ist der Slalom heute in Saalbach? Live im TV, kostenlosen Livestream und in der Mediathek startet heute am Samstag der Slalom der Frauen bei der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm. Im Zeitplan der alpinen Ski-Weltmeisterschaft ist es das vorletzte Rennen um Gold, Silber und Bronze.

Ab 9.45 Uhr steht der 1. Durchgang des Damen-Slaloms auf dem Programm, mittags gibt es den zweiten Lauf live in der Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Stream. Gespannt darf man sein, ob US-Star Mikaela Shiffrin nach ihrer Verletzung schon wieder Topfavoritin ist. Ganz vorn können auch die Kroatin Zrinka Ljutic oder die Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener stehen. Aber auch die Österreicherin Katharina Liensberger und die Deutsche Lena Dürr zählen zum Favoritenkreis.

Wer überträgt Wintersport heute? Wann kommt der Slalom heute im TV? Hier aktuelle News zur Ski-alpin-Übertragung heute aus Saalbach, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Weltcups-Slaloms der Männer in Kitzbühel 2025.

Ski-WM heute: Slalom live in Saalbach der Frauen - TV-Sender, Zeitplan am Samstag, Stream und Mediathek 2025

Samstag, 15.2.2025 - Slalom heute in Saalbach live, Frauen

9.45 Uhr: Slalom heute, 1. Durchgang live - Damen in Saalbach/Österreich

Fernsehen: live im ZDF (ab 9.40 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 9.09 Uhr) und auf ORF 1 (ab 9.12 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

13.15 Uhr: Slalom, 2. Durchgang - Frauen, live in Saalbach

Fernsehen: live im ZDF (ab 13.02 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 13 Uhr) und auf ORF 1 (ab 12.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Slalom heute der Frauen im kostenlosen Livestream sehen - Ski-WM 2025

Für alle unterwegs oder ohne Fernseher: Vom WM-Slalom der Damen heute am Samstag (15.2.25) gibt es einen kostenlosen Livestream beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Ski-WM live im TV: Wer überträgt den Slalom heute? - Frauen-Rennen im Fernsehen

Ski alpin heute im TV: Im Fernsehen überträgt bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in dieser Woche das ZDF die alpine Ski-WM 2025. Live im Free-TV wird heute am Vormittag (15.02.2025) der 1. Slalom-Durchgang der Frauen in Saalbach gezeigt. Am Mikrofon für das ZDF ist Fabian Meseberg. Co-Kommentator und Experte ist Ex-Skirennläufer Marco Büchel. Moderatorin ist Amelie Stiefvatter. Am Mittag ab 13.15 Uhr geht es im zweiten Durchgang des Saloms live im TV und in der Mediathek für die Damen um die Medaillen.

Auch Eurosport zeigt den Frauen-Slalom heute live in der TV-Übertragung im Programm Eurosport 1. Der Sender ist in der Regel via Kabel ebenfalls frei und kostenlos empfangbar.

Eine Live-Übertragung des Slaloms in Saalbach gibt es heute am Samstag auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist der Haussender der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm und startet seine Übertragungen meist schon eine halbe Stunde vor dem Start der Rennen. ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Saalbach 2025 live im TV und Stream: Gibt's im Slalom endlich die erste Medaille für Deutschland?

Das deutsche Ski-Team hofft am vorletzten Renntag der alpinen WM in Saalbach-Hinterglemm heute (15. Februar) auf seine erste Medaille. Lena Dürr gehört im Slalom am Samstag live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Stream zu den Favoritinnen. Außerdem sind heute die in Österreich bislang sehr formstarke Emma Aicher und Jessica Hilzinger für Deutschland am Start.

Icon Vergrößern Holt Lena Dürr im Slalom live im Free-TV, Stream und in der Mediathek heute am Samstag die erste Medaille für den DSV bei der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach? Foto: Jens Büttner, dpa Icon Schließen Schließen Holt Lena Dürr im Slalom live im Free-TV, Stream und in der Mediathek heute am Samstag die erste Medaille für den DSV bei der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach? Foto: Jens Büttner, dpa