Hier sehen Sie die Team-Kombi der Frauen morgen im TV und Stream

Team-Kombi morgen (11.2.25) der Damen in Saalbach live im TV, Stream und in der Mediathek: Morgen, Dienstag, startet das nächste Frauen-Rennen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Übertragen ZDF, ARD und Eurosport das Rennen im TV und Stream? Hier die Übersicht.

Ski-WM in Saalbach: Wann startet die Team-Kombi der Frauen morgen?

Nach den Speed- und vor den Technik-Rennen steht am Dienstag, 11. Februar, die Team-Kombi der Damen an. In Zweierteams fahren die Frauen zwei Disziplinen: Eine fährt Abfahrt, die andere Slalom. Die Abfahrt startet um 10 Uhr, der Slalom um 13.15 Uhr.

Team-Kombi der Frauen in Saalbach: Wer überträgt das Rennen im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Ski-WM in Saalbach: Die Team-Kombi der Frauen wird im Free-TV übertragen. Wer unterwegs ist, kann den Stream live aus Österreich nutzen.

11. Februar: Abfahrt der Frauen für die Kombi ab 9.50 Uhr im ZDF und im Livestream

11. Februar: Slalom der Frauen für die Kombi ab 13 Uhr im ZDF und im Livestream

Auch auf dem Sportsender Eurosport kann man das Rennen anschauen.

11. Februar: Abfahrt der Frauen für die Kombi ab 9.30 Uhr auf Eurosport 1

11. Februar: Slalom der Frauen für die Kombi ab 13 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF1 überträgt die Heim-WM. Die Übertragung der Abfahrt für die Kombi beginnt um 9.30 Uhr, der Slalom ab 12.50 Uhr.

Team-Kombi der Frauen heute bei der Ski-WM in Saalbach: Wer sind die Favoritinnen?

Jede Nation darf maximal vier Teams stellen, um an dem Wettkampf teilnehmen zu können. Jede Athletin darf nur in einer Disziplin der Kombi an den Start gehen. Das Resultat wird aus den Zeiten beider Team-Mitglieder errechnet. Die Startlisten sind bekannt, aber noch nicht offiziell.

Die Schweizer schicken Top-Fahrerinnen ins Rennen: Ein Team bilden beispielsweise Lara Gut-Behrami, die Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Winters, und Wendy Holdener, die bereits bei zwei Weltmeisterschaften Gold in der Alpinen Kombination holte.

Für Österreich geht unter anderem die Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier an den Start, ebenso wie die Zweitplatzierte der Abfahrt, Mirjam Puchner.

Das DSV-Team stellt vier Athletinnen auf: Kira Weidle-Winkelmann, Jessica Hilzinger, Lena Dürr und Emma Aicher. Aicher ist bisher die erfolgreichste Deutsche bei dieser WM, sie holte in Abfahrt und Super-G jeweils Platz 6.

Die USA schicken ihre Stars ins Rennen: Neben Mikaela Shiffrin, der erfolgreichsten Skifahrerin aller Zeiten, wird auch Lindsey Vonn an den Start gehen. Mit Breezy Johnson kommt die aktuelle Abfahrts-Weltmeisterin dazu, Lauren Macuga holte Bronze im Super-G und wurde Fünfte in der Abfahrt. Mit den Amerikanerinnen wird also bei diesem Wettkampf zu rechnen sein müssen.

Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach: Zeitplan und Programm

Live im Free-TV, Stream und in der Mediathek steht als nächstes Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach die Damen-Abfahrt heute auf dem Zeitplan. Hier die nächsten zwei Rennen bei der Ski-WM 2025:

Die kommenden Rennen der Ski-WM in Saalbach 2025:

Dienstag, 11. Februar: Team Kombination Damen (10/13.15 Uhr)

Mittwoch, 12. Februar: Team Kombination Herren (10/13.15 Uhr) + Riesentorlauf-Qualifikation Damen (10/13 Uhr)