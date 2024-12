Vierschanzentournee 2024/25: Alle Infos zu Zeitplan, Live-Übertragung und Schanzen

Traditionell markiert die Vierschanzentournee den Höhepunkt des Wintersports zum Jahreswechsel – ein Event mit großer Geschichte, das erstmals 1953 ausgetragen wurde. In der Saison 2024/25 jährt sich das prestigeträchtige Skispringen bereits zum 73. Mal. Im vergangenen Jahr triumphierte der Japaner Ryōyū Kobayashi und sicherte sich seinen dritten Gesamtsieg.

Ryōyū Kobayashi gehört trotz gesundheitlicher Probleme zu den stärksten Teilnehmern. Der Deutsche Pius Paschke zählt mit einem starken Start in den diesjährigen Weltcup zu den Favoriten der Vierschanzentournee 24/25. Auch Österreichs Stefan Kraft sowie seine Teamkollegen Daniel Tschofenig und Jan Hörl sind Titelanwärter.

Die diesjährige Tournee startet am 28. Dezember 2024 und endet am 6. Januar 2025. Wie gewohnt werden die vier Wettbewerbe in Deutschland und Österreich ausgetragen. Doch wann genau gehen die Springer an den Start? Welcher Sender überträgt? Gibt es noch Tickets für Fans? Hier finden Sie alle wichtigen Termine und Informationen im Überblick.

Termine der Vierschanzentournee 2024/25: Zeitplan

Die Vierschanzentournee gehört fest zum Wintersport und markiert jedes Jahr den Höhepunkt der Skisprungsaison. Von Ende Dezember bis Anfang Januar messen sich die weltweit besten Springer in Deutschland und Österreich. Zu diesem Zeitpunkt ist der Weltcup 24/25 der Männer bereits in vollem Gange und auch die Weltcup-Termine der Frauen laufen schon seit über einem Monat.

Der Startschuss zur Vierschanzentournee fällt am 28. Dezember 2024 in Oberstdorf. Weiter geht es an Silvester mit dem Springen in Garmisch-Partenkirchen. Am 3. Januar 2025 gastiert die Tournee in Innsbruck, bevor das Finale der Saison 24/25 am 5. und 6. Januar 2025 in Bischofshofen ausgetragen wird.

Der Zeitplan zur Vierschanzentournee 24/25 im Überblick:

28. Dezember 2024, Oberstdorf, 14 Uhr, offizielles Training

28. Dezember 2024, Oberstdorf, 16.30 Uhr, Qualifikation

29. Dezember 2024, Oberstdorf, 15.00 Uhr, Probedurchgang

29. Dezember 2024, Oberstdorf, 16.30 Uhr, Wettkampf

31. Dezember 2024, Garmisch-Partenkirchen, 11.30 Uhr, offizielles Training

31. Dezember 2024, Garmisch-Partenkirchen, 13.30 Uhr, Qualifikation

1. Januar 2025, Garmisch-Partenkirchen, 12.30 Uhr, Probedurchgang

1. Januar 2025, Garmisch-Partenkirchen, 14 Uhr, Wettkampf

3. Januar 2025, Innsbruck, 10.45 Uhr, offizielles Training

3. Januar 2025, Innsbruck, 13.30 Uhr, Qualifikation

4. Januar 2025, Innsbruck, 12 Uhr, Probedurchgang

4. Januar 2025, Innsbruck, 13.30 Uhr, Wettkampf

5. Januar 2025, Bischofshofen, 14.00 Uhr, offizielles Training

5. Januar 2025, Bischofshofen, 16.30 Uhr, Qualifikation

6. Januar 2025, Bischofshofen, 15.00 Uhr, Probedurchgang

6. Januar 2025, Bischofshofen, 16.30 Uhr, Wettkampf

Übertragung der Vierschanzentournee 24/25 - auch im Free-TV und Live-Stream?

Wo können Fans die Vierschanzentournee in der Saison 2024/25 live verfolgen? Wie gewohnt werden die Wettkämpfe im Free-TV übertragen. Sowohl ARD als auch ZDF zeigen die Skisprung-Events live. Auch Eurosport ist wieder mit dabei und berichtet vom Geschehen auf den Schanzen, ebenso wie der Streamingdienst DAZN. Zusätzlich zu den Übertragungen im Fernsehen bieten die drei genannten TV-Sender Live-Streams über ihre Online-Plattformen an.

Wo gibt es Tickets für die Vierschanzentournee 2024/25?

Auch in der Saison 2024/25 sind Tickets für die Vierschanzentournee erhältlich. Allerdings haben die meisten Fans schon Tickets erworben, sodass bereits seit Anfang Dezember 2024 je nach Austragungsort nur noch Resttickets verfügbar sind. Es gibt sowohl Kombitickets für beide Tage eines Veranstaltungsortes als auch Einzeltickets für einzelne Tage oder Programmpunkte. Die Preise variieren je nach Austragungsort und Kategorie. Tickets können online auf der offiziellen Website gekauft werden.

Vierschanzentournee: Wie funktioniert der Modus?

Die Vierschanzentournee ist Teil des Weltcups, daher werden auch hier Weltcuppunkte vergeben. Für die Tournee-Gesamtwertung zählen jedoch ausschließlich die Punkte für Sprungweite und Haltung. Zusätzlich beeinflussen Windbedingungen und Anlaufänderungen die Bewertung: Mehr Anlauf führt zu Punktabzügen, weniger Anlauf bringt Bonuspunkte. Die gesammelten Punkte aus allen vier Wettbewerben werden addiert und der Springer mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt die Tournee.

Die Schanzen der vier Standorte im Überblick

Die größte Schanze der Tournee ist die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Mit einer Länge von 362 Metern und einer Hillsize von 142 Metern gehört sie wohl zu den anspruchsvollsten Anlagen. Der aktuelle Schanzenrekord liegt hier bei 145 Metern. Die Hillsize bezeichnet die maximale Sprungweite einer Schanze, bei der für einen Profi-Springer noch eine sichere Landung möglich ist.

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen findet auf der traditionsreichen Olympiaschanze statt, die seit 1921 in Betrieb ist. Nach umfangreichen Modernisierungen im Jahr 2007 beträgt die Hillsize 140 Meter. Der polnische Springer Dawid Kubacki hält mit einer Weite von 144,0 Metern, gesprungen beim Neujahrsspringen 2021, den Rekord.

Das Auftaktspringen der Tournee wird seit ihrer Premiere 1953 in Oberstdorf ausgetragen. Die modernisierte Schattenbergschanze, deren Neubau 2003 abgeschlossen wurde, besitzt eine Hillsize von 137 Metern. Der aktuelle Schanzenrekord von 143,5 Metern wurde 2003 vom Norweger Sigurd Pettersen aufgestellt.

Ein weiteres Highlight der Tournee ist die Bergisel-Schanze in Innsbruck, die nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch architektonisch herausragt. Nach einem Umbau im Jahr 2001 wurde sie zu einem Wahrzeichen der Stadt. Die Hillsize der Schanze beträgt 130 Meter. Um witterungsbedingte Unterbrechungen zu vermeiden, sorgt ein modernes Windnetz für ideale Bedingungen während der Wettkämpfe.