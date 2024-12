Vierschanzentournee: Skispringen in Bischofshofen 2025 - Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Die Vierschanzentournee zählt zu den bedeutendsten Wettbewerben im Skispringen und findet jedes Jahr rund um den Jahreswechsel statt. Den Abschluss der Wettbewerbsserie bildet das Dreikönigsspringen im österreichischen Bischofshofen. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze fällt hier die Entscheidung über den Gesamtsieg der Tournee, die zuvor Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck hat.

Die Paul-Außerleitner-Schanze ist bekannt für ihre Größe und technischen Anforderungen. Sprünge jenseits der 140-Meter-Marke sind hier möglich und prägen das Bild des finalen Wettbewerbs. Mit seinem festen Platz im internationalen Skisprungkalender zieht das Dreikönigsspringen Athleten und Fans gleichermaßen an. Während die Tournee die Springer vor große Herausforderungen stellt, ermöglicht Bischofshofen letzte Punkte zu sichern und den Kampf um die Gesamtwertung zu entscheiden.

An welchen Terminen findet das Skispringen der Männer 24/25 in Bischofshofen statt? Wie lautet der Zeitplan während der Vierschanzentournee und gibt es noch Tickets? Hier in diesem Artikel liefern wir alle wichtigen Infos zur Vierschanzentournee in Bischofshofen 2025.

Datum und Uhrzeit der Vierschanzentournee in Bischofshofen 24/25

In der Saison 2024/2025 wird die bereits 73. Vierschanzentournee in der Geschichte des Skisprungs ausgetragen. Bischofshofen fungiert dabei jedes Jahr als finaler Austragungsort. Auch an den Daten hat sich in der aktuellen Saison nichts geändert. Die Vierschanzentourneen in Bischofshofen findet wie gewohnt am 5. und 6. Januar des neuen Jahres statt.

Dreikönigsspringen in Bischofshofen 2025: Zeitplan und Termine der Vierschanzentournee

Genau wie bei den drei anderen Stationen der Vierschanzentournee besteht auch das Dreikönigsspringen in Bischofshofen aus einem offiziellen Training, der Qualifikation, dem 1. Wertungsdurchgang und der finalen Hauptrunde. Wer die gesamte Wettbewerbsserie gewinnt, entscheidet sich meistens im letzten Durchgang in Bischofshofen. Das ist der Zeitplan für die Vierschanzentournee in Bischofshofen:

Sonntag, 5. Januar 2025

13 Uhr: Stadioneinlass

14 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

Montag, 6. Januar 2025

13 Uhr: Stadioneinlass

15 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Laut dem Skisprungkalender der Frauen 24/25 machen diese in der aktuellen Saison übrigens keinen Halt in Bischofshofen. Dafür springen die Damen am 5. und 6. Januar 2025 im österreichischen Villach.

Tickets für die Vierschanzentournee 24/25: Skispringen in Bischofshofen 2024/2025

Für die Vierschanzentournee in Bischofshofen 2025 werden Tagestickets, als auch Kombitickets, die an beiden Wettbewerbstagen gelten, angeboten. Die Preise variieren innerhalb der einzelnen Stadionbereiche und dem Alter der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die ermäßigten Tickets können für Personen erworben werden, die zwischen 2009 und 2018 geboren sind. Alle Eintrittskarten sind online im offiziellen Ticketshop der Vierschanzentournee in Bischofshofen 2025 erhältlich:

2-Tagesticket (5. und 6. Januar 2025)

Tribünensitzplatz - Erwachsen: 76 Euro

Tribünensitzplatz - Kind/Jungend: 47 Euro

Sektor A - Erwachsen: 45 Euro

Sektor A - Kind/Jugend: 24 Euro

Sektor C - Erwachsen: 44 Euro

Sektor C - Kind/Jugend: 23 Euro

Sektor B - Erwachsen: 36 Euro

Sektor B: Kind/Jugend: 20 Euro

Tagesticket (5. Januar 2025)

Sektor A - Erwachsen: 13 Euro

Sektor A - Kind/Jugend: 7,50 Euro

Sektor B - Erwachsen: 13 Euro

Sektor B - Kind/Jugend: 7,50 Euro

Tribünensitzplatz - Erwachsen: 13 Euro

Tribünensitzplatz - Kind/Jugend: 7,50 Euro

Tagesticket (6. Januar 2025)

Tribünensitzplatz - Erwachsen: 68 Euro

Tribünensitzplatz - Kind/Jugend: 40 Euro

Sektor A - Erwachsen: 38 Euro

Sektor A - Kind/Jugend: 20 Euro

Sektor C - Erwachsen: 36 Euro

Sektor C - Kind/Jugend: 20 Euro

Sektor B - Erwachsen: 27 Euro

Sektor B - Kind/Jugend: 16 Euro

Schanze beim Skispringen in Bischofshofen 2025

Am Dreikönigstag 2025 wird auf der Paul-Außerleitner-Schanze das Finale der Vierschanzentournee ausgetragen. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält einen goldenen Adler – eine der höchsten Auszeichnungen im Skisprung. Jedes Jahr versammeln sich rund 25.000 Zuschauer aus verschiedenen Ländern zu dem Event in Bischofshofen. Die Schanze selbst hat eine Konstruktionshöhe von 142 Metern, den Sprungrekord mit 145 Metern hält seit 2019 Dawid Kubacki.