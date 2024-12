Vierschanzentournee: Skispringen in Garmisch-Partenkirchen 24/25 - Termine, Zeitplan und alle Infos

Die Vierschanzentournee ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Skispringen und findet jährlich an vier verschiedenen Austragungsorten in Deutschland und Österreich statt. Eine zentrale Station ist Garmisch-Partenkirchen in Bayern, wo traditionell am 1. Januar das Neujahrsspringen ausgetragen wird. Die große Olympiaschanze mit einer Gesamthöhe von 149 Metern ist die höchste Schanze der Tournee.

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen hat nicht nur durch seinen festen Platz im Turnierkalender, sondern auch durch seine lange Geschichte eine besondere Bedeutung im Skispringen. Seit der ersten Austragung der Vierschanzentournee im Jahr 1953 zieht der Wettkampf in der bayerischen Alpenregion regelmäßig internationale Spitzensportler und Zuschauer an. Die Schanze stellt hohe Anforderungen an die Athleten und ist bekannt für ihre anspruchsvollen Bedingungen.

Neben dem sportlichen Wettbewerb wird das Neujahrsspringen auch von einem breiten Rahmenprogramm begleitet, das sich an Besucher vor Ort und TV-Zuschauer richtet. Durch die Übertragungen erreicht das Neujahrsspringen jährlich ein großes internationales Publikum und ist ein fester Bestandteil der Wintersportsaison.

Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Datum, Uhrzeit, Termine und Zeitplan für die Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen 2024/2025 im Überblick.

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen 2024/25: Datum und Uhrzeit

Das traditionelle Neujahrsspringen der Vierschanzentournee findet auch in der Saison 2024/2025 wieder in Garmisch-Partenkirchen statt. Der erste Veranstaltungstag beginnt am 31. Dezember 2024 mit der Qualifikation. Am Neujahrstag, dem 1. Januar 2025, folgt der Hauptwettbewerb mit dem ersten Wertungsdurchgang und dem anschließenden Finale. Der Einlass in das Stadiongelände in Garmisch-Partenkirchen beginnt an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr.

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen 2024/25: Zeitplan und Termine

Garmisch-Partenkirchen ist die zweite Station bei der Vierschanzentournee. Wie bereits erwähnt findet der Wettkampf an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Das ist der Zeitplan inklusive aller Termine der Männer 2024/25 in Garmisch-Partenkirchen:

Dienstag, 31. Dezember 2024

10 Uhr: Stadioneinlass

11.30 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

Anschließend: Wettkampf der Frauen

Mittwoch, 1. Januar 2025

10 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Tickets für das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen 2024/25

Der offizielle Onlineshop der Vierschanzentournee bietet Tickets für das Neujahrsspringen der Saison 2024/2025 an. Interessierte können zwischen Einzeltickets für die jeweiligen Veranstaltungstage oder einem Kombiticket wählen. Zusätzlich sind auch Eintrittskarten für den Frauen-Wettkampf im Skispringen am 30. Dezember 2024 verfügbar, der ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen stattfindet.

Kombiticket (31. Dezember 2024 und 1. Januar 2025)

Stehplatz Innenraum - Normalpreis: 46 Euro

Stehplatz Innenraum - Ermäßigt: 34 Euro

Stehplatz Innenraum - Kind: 31 Euro

Tagesticket (31. Dezember 2024)

Stehplatz Innenraum - Normalpreis: 24 Euro

Stehplatz Innenraum - Ermäßigt: 22 Euro

Stehplatz Innenraum - Kind: 20 Euro

Sitztribüne West: 45 bis 51,75 Euro

Stehtribüne Ost: 28 bis 32,20 Euro

VIP: 160 Euro

Tagesticket (1. Januar 2025)

Stehplatz Innenraum - Normalpreis: 35 Euro

Stehplatz Innenraum - Ermäßigt: 29 Euro

Stehplatz Innenraum - Kind: 24 Euro

Schanze beim Skispringen in Garmisch-Partenkirchen 2024/25

Die Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen gehört zu den wichtigen Austragungsorten des internationalen Skisprungs. Die heutige Anlage wurde zur Saison 2007/2008 gebaut und ersetzt die vorherige Schanze, die ursprünglich für die Olympischen Winterspiele 1936 errichtet worden war. Mit ihrem modernen Design erfüllt die Schanze die Anforderungen zeitgemäßer Sportstätten und wird regelmäßig für Wettbewerbe im Skisprung-Weltcup genutzt.

Ein jährlicher Höhepunkt ist das Neujahrsskispringen im Rahmen der Vierschanzentournee. Dabei kommen jedes Jahr rund 25.000 Zuschauer ins Olympia-Skistadion, um den Wettkampf zu verfolgen.