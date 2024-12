Vierschanzentournee: Skispringen in Innsbruck 2025 - Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Bei der Vierschanzentournee handelt es sich um insgesamt vier Skisprung-Weltcups, die bereits seit 1953 alljährlich rund um den Jahreswechsel in Deutschland und Österreich ausgetragen werden. Insgesamt macht die diesjährige Saison des Skisprung-Weltcups 24/25 in zehn Nationen halt, sowohl Männer als auch Frauen treten an. Die Vierschanzentournee bleibt allerdings nur den Männern vorbehalten. Sie zählt zu den prestigeträchtigsten Wettbewerben im Skispringen und blickt mittlerweile schon auf eine lange Tradition zurück. Ende 2024 bis Anfang 2025 findet die Vierschanzentournee zum 73. Mal statt, unter anderem auch wieder in Innsbruck.

Vom 28. Dezember bis 6. Januar messen sich die Teilnehmer der Tournee im Skispringen. Innsbruck steht diesmal an dritter und somit an vorletzter Stelle im Kalender. Wann genau findet die Vierschanzentournee in Innsbruck statt und wie sieht der Zeitplan aus? Die wichtigsten Infos dazu haben wir im Folgenden zusammengetragen.

Datum und Uhrzeit der Vierschanzentournee in Innsbruck 2025

Das Skispringen im österreichischen Innsbruck beginnt am Vormittag des 3. Januars mit dem offiziellen Training. Jene Athleten, die die Qualifikationsrunde überstehen, dürfen einen Tag später, nämlich am 4. Januar, im Wettkampf antreten.

Vierschanzentournee 24/25: Zeitplan und Termine beim Skispringen in Innsbruck

Wie bereits erwähnt, wird die Vierschanzentournee in Innsbruck über zwei Tage hinweg ausgetragen: Am ersten Tag steht die Qualifikation an, am zweiten Tag folgt dann der eigentliche Wettkampf. Hier einmal der Zeitplan beim Skispringen in Innsbruck im Überblick:

Freitag, 3. Januar 2025:

10.45 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

Samstag, 4. Januar 2025:

12 Uhr: Probedurchgang

13.30 Uhr: Wettkampf

Tickets für das Skispringen in Innsbruck bei der Vierschanzentournee 2025

Beim Skispringen in Innsbruck können sowohl Einzeltickets (jeweils für den Qualifikations- und den Wettkampftag) als auch ein Kombiticket für beide Wettkampftage erworben werden. Außerdem gibt es noch Gruppentickets sowie VIP-Tickets. Kinder ab dem 5. Lebensjahr benötigen im VIP-Bereich ein eigenes Ticket, ansonsten ist der Eintritt ins Stadion für Kinder mit dem Jahrgang 2019 und jünger frei. Die Preise sind nach den verschiedenen Sektoren - gemeint sind die Plätze - im Stadion gestaffelt. Hier ein Überblick über die verschiedenen Preiskategorien für die unterschiedlichen Tickets:

Tickets für den 3. Januar 2025 (Qualifikation):

Erwachsene Online: 10 bis 14 Euro

Erwachsene Tageskasse: 12 bis 15 Euro

Kinder Online: 5 bis 6,50 Euro

Kinder Tageskasse: 7 bis 8 Euro

Tickets für den 4. Januar 2025 (Wettkampf):

Erwachsene Online: 22 bis 37 Euro

Erwachsene Tageskasse: 24 bis 41 Euro

Kinder Online: 8 bis 18 Euro

Kinder Tageskasse: 10 bis 20 Euro

Kombitickets (3. und 4. Januar 2025):

Erwachsene Online: 26 bis 41 Euro

Erwachsene Tageskasse: 29 bis 46 Euro

Kinder Online: 10 bis 19 Euro

Kinder Tageskasse: 11 bis 21 Euro

Tickets können hier erworben werden.

Vierschanzentournee 24/25: Schanze beim Skispringen in Innsbruck 2025

Die Bergiselschanze, die sich auf dem gleichnamigen Bergisel in Innsbruck befindet, wurde im Jahr 1964 erbaut, im Rahmen eines Umbaus 2002 jedoch völlig neugestaltet. Insgesamt flossen damals stolze zwölf Millionen Euro in die Modernisierung des Bergisel-Skistadions. Der neue Schanzenturm weist eine Höhe von ca. 50 Metern auf, die Athleten erreichen eine Absprunggeschwindigkeit von 92 km/h. Die Gesamthöhe der Anlage beträgt rund 134 m. Am 4. Januar 2015 stellte der Österreicher Michael Hayböck den Schanzenrekord von 138 m auf, der bis heute von niemandem überboten wurde.