So sehen Sie die Abfahrt der Männer aus Bormio live im TV und Stream

Wintersport im Free-TV: Live aus Bormio/Italien gibt es heute (28.12.2024) die Abfahrt der Herren im Fernsehen, in der Mediathek und im Stream. Der Bormio-Zeitplan hält für die Männer am Samstag das klassische Abfahrtsrennen auf der „Stelvio“ bereit. Am Sonntag folgt dann noch ein Super-G im alpinen Weltcup-Programm 2024/25.

Nach dem schweren Sturz des Franzosen Cyprien Sarrazin im Bormio-Training am Freitag blicken viele Fans mit bangen Blicken auf den Abfahrts-Klassiker auf der hart-präparierten Piste Nationalpark Stilfserjoch.

Gibt‘s heute Skirennen im Fernsehen? Wann startet die Ski alpin TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek der Männer-Abfahrt in Bormio 2024 heute?

Ski Weltcup heute der Herren: Abfahrt und Super-G in Bormio live - Zeitplan 2024, TV-Sender und Stream

Samstag, 28.12.2024 - Abfahrt der Männer in Bormio

11.30 Uhr: Herren-Abfahrt heute in Bormio

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.15 Uhr) und ORF 1 (ab 11.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Sonntag, 29.12.2024 - Super-G der Herren in Bormio

11.30 Uhr: Super-G in Bormio

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.20 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.30 Uhr) und ORF 1 (ab 11.15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Wintersport: Abfahrt Bormio heute - Übertragung im Fernsehen und in der TV-Mediathek

Im Free-TV wird aus Bormio die Abfahrt am Samstag (28.12.24) und der Super-G am Sonntag (29. Dezember) live im ZDF sowie auf Eurosport 1 gezeigt. Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Fabian Meseberg ist im ZDF der Kommentator, Ex-Rennfahrer Marco Büchel der Ski-alpin-Experte, Moderatorin ist Amelie Amelie Stiefvatter.

Eine Live-Übertragung des Herren-Skirennens heute im Weltcup live aus Bormio/Italien gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt sowohl die Männer-Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Bormio: Abfahrt der Männer 2024 im Livestream (Ski alpin Weltcup)

Auch einen kostenlosen Livestream der Herren-Abfahrt in Bormio heute und dem Super-G am Sonntag gibt es in der Internet-Mediathek unter sportstudio.de sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Medizinisches Personal transportierte den Franzosen Cyprien Sarrazin nach seinem schweren Sturz im Bormio-Training am Freitag. Heute steigt live im TV, Stream und in der Mediathek die Herren-Abfahrt 2024. Foto: Alessandro Trovati, AP, dpa Icon Schließen Schließen Medizinisches Personal transportierte den Franzosen Cyprien Sarrazin nach seinem schweren Sturz im Bormio-Training am Freitag. Heute steigt live im TV, Stream und in der Mediathek die Herren-Abfahrt 2024. Foto: Alessandro Trovati, AP, dpa

Bormio: Ski-Weltcup 2024 heute - Abfahrts-Sturz von Sarrazin überschattet Rennen

Live im Free-TV, im Stream und in der Mediathek steht in Bormio am Samstag die Abfahrt der Männer und am Sonntag ein Herren-Super-G auf der Pista Stelvio an. Am Freitag im Abfahrtstraininng hatte der französische Skirennfahrer Cyprien Sarrazin für einen riesigen Schock gesorgt. Der Vorjahressieger stürzte böse.

Bei dem 30-Jährigen wurde ein Subduralhämatom, eine Blutung in der Nähe des Gehirns, diagnostiziert. Er kam auf die neurologische Intensivstation eines italienischen Krankenhauses und sollte noch am Freitagabend operiert werden.

Die Strecke in Bormio gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten im Weltcup. In diesem Jahr scheinen die Bedingungen besonders herausfordernd zu sein. Die Fahrer würden die Übergänge von besonders eisigen zu aggressiveren Abschnitten mit Kunstschnee hassen, erklärte der Schweizer Superstar Marco Odermatt.