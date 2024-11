Frauen-Skirennen in Killington: Hier laufen Slalom und Riesenslalom im TV und Stream

Die nächsten Rennen im FIS-Weltcup stehen an: Während die Herren an diesem Wochenende Pause haben, treten die Damen in Killington (USA) live in TV und Stream gegeneinander an. Nach den beiden Slalom-Rennen im finnischen Levi stehen in den USA nun Slalom und Riesenslalom auf dem Programm. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Killington?

Wo wird das Rennen aus Killington im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Killington?

Wann ist das Frauen-Skirennen 2024 in Killington? Infos zur TV-Übertragung

Skirennen in Übersee: Die Frauen starten am Samstag, 30. November, im Riesenslalom und am Sonntag, 1. Dezember, im Slalom. Beide Rennen werden wie üblich in zwei Läufen ausgetragen, allerdings aufgrund der Zeitverschiebung nicht wie gewohnt am Vormittag, sondern erst am Nachmittag.

Wo werden die Rennen 2024 aus Killington übertragen?

Keine Übertragung im linearen Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Sender: Die Rennen aus Killington werden lediglich im Livestream des ZDF übertragen.

Alle Zeiten beziehen sich auf die in Deutschland gültige Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Skirennen in Killington 2024 auf Eurosport

Auf Eurosport werden die Rennen im Fernsehen übertragen:

30. November: Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf ab 15.45 Uhr (CET) auf Eurosport 1.

1. Dezember: Slalom der Frauen, 2. Lauf ab 18.45 Uhr (CET) auf Eurosport 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 29. November 2024).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Slalom und Riesenslalom in Killington 2024: Das sind die Favoritinnen

Kann Mikaela Shiffrin in ihrem Heimatland punkten - und ihrer Karriere ein neues Highlight hinzufügen? In Levi fuhr die Amerikanerin ihren 99. Sieg ein. Nun sind die Augen der Skiwelt auf die 29-Jährige gerichtet: Ob sie wohl in Killington den 100. Sieg holt? Sicher ist: Den ersten Slalom an diesem Hang, im Jahr 2016, konnte sie damals für sich entscheiden.

Riesenslalom-Fans werden gespannt beobachten, ob Lara Gut-Behrami in Killington an den Start geht. Den Auftakt in Sölden verpasste die Schweizerin wegen Knieproblemen, der Sieg ging an die Italienerin Federica Brignone. Laut Schweizer Medien ist ein Start von Gut-Behrami in den USA wahrscheinlich.

Auch eine Newcomerin machte in Levi von sich reden: Lara Colturi, die für Albanien fährt, sicherte sich den zweiten Platz hinter Shiffrin und somit den ersten Podestplatz ihrer Karriere. Auch die Dritte, die Schweizerin Camille Rast, konnte sich über die erste Podestplatzierung freuen. Einen dritten Platz gab es auch für die Deutsche Lena Dürr im ersten Slalom-Rennen in Levi.