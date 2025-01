So sehen Sie die Abfahrt der Damen aus St. Anton heute live im TV und Stream

Wann kommt heute Wintersport im ZDF? Am Samstag (11.1.2025) wird live im TV, Stream und in der Mediathek die Weltcup-Abfahrt der Damen aus St. Anton übertragen. Im Ski-alpin-Weltcup der Frauen stehen an diesem Wochenende zwei Speed-Rennen auf dem Programm. Zunächst hält der Zeitplan live im kostenlosen Free-TV und im Stream die Abfahrt heute auf der „Karl Schranz Piste“ (ehemals Arlberg-Kandahar-Rennen) parat. Am Sonntag folgt dann ein Super-G auf der Weltcup-Piste in Tirol.

Gibt‘s heute Skirennen im Fernsehen? Wann startet die Ski alpin TV-Übertragung? Hier die Infos zum Live-Stream und der Ausstrahlung in der Mediathek der Damen-Abfahrt in St. Anton 2025.

Ski-Weltcup der Damen: Abfahrt heute in St. Anton live - Zeitplan 2025, TV-Sender und Stream

Samstag, 11.1.2025 - Frauen-Abfahrt heute auf der „Karl-Schranz-Piste“ in St. Anton am Arlberg live

11.15 Uhr: Abfahrt live im TV heute - Ski-Weltcup der Damen in St. Anton/Tirol

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Sonntag, 12.1.2025 - Super-G in St. Anton der Damen live

11.15 Uhr: Super-G live der Damen in St. Anton am Arlberg

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.10 Uhr), auf Eurosport 2 (ab 11.15 Uhr) und auf ORF 1 (ab 11.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

So sehen Sie das Herren-Rennen aus Adelboden in der Schweiz heute live im TV und kostenlosen Stream.

Wintersport/Ski alpin: Abfahrt St. Anton live im Free-TV - Übertragung des Frauen-Skirennen heute im Fernsehen

Ski alpin im Free-TV: An diesem Wochenende übernimmt das ZDF das Wintersport-Programm im TV. Live im Fernsehen wird heute am Samstag (11.01.25) die Abfahrt der Frauen in St.Anton/Arlberg im zweiten Programm gezeigt. Kommentator ist Julius Hilfenhaus. Am Sonntag gibt es dann im selben Programm auch den Super-G der Damen aus Tirol.

Im Free-TV wird die Abfahrt heute am Samstag außerdem live auf Eurosport 1 gezeigt. Der Super-G am Sonntag (12. Januar) läuft dann im Sender Eurosport 2, der nicht überall im Kabel frei empfangbar ist. Auf Eurosport 1 hat am Sonntag Tennis bei den Australian Open Vorrang.

Eine Übertragung der Damen-Skirennen im Weltcup live in St. Anton gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Abfahrt heute im Livestream und in der Mediathek aus St. Anton

Für alle unterwegs oder ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream der Damen-Abfahrt 2025 in St. Anton heute am Samstag und des Super-G am Sonntag gibt es kostenfrei beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Icon Vergrößern Auf der Karl Schranz Piste in St. Anton starten die Damen-Abfahrt und ein Super-G im Ski-alpin-Weltcup live im TV-Programm, kostenlosen Stream und in der Mediathek. Foto: Giovanni Auletta, AP, dpa Icon Schließen Schließen Auf der Karl Schranz Piste in St. Anton starten die Damen-Abfahrt und ein Super-G im Ski-alpin-Weltcup live im TV-Programm, kostenlosen Stream und in der Mediathek. Foto: Giovanni Auletta, AP, dpa