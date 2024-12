Ski Alpin Herren aus Val d‘Isère: Wer überträgt Abfahrt und Super G heute?

Die nächsten Rennen im FIS-Weltcup stehen an: Die Damen sind auf der legendären Strecke in Beaver Creek unterwegs (wo sehe ich Ski Alpin der Frauen live in TV, Stream und Mediathek?). Die Herren machen Val d‘ Isére (Frankreich) unsicher. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen der Männer in Val d‘ Isère

Wo wird das Rennen aus Val d‘ Isère im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Val d‘ Isère?

Ski Alpin Herren heute live in Val d‘ Isère - Sender, Zeitplan, TV-Termine, Stream und Mediathek

Heute, Samstag, 14. Dezember - Ski Alpin Herren Riesenslalom aus Val d‘ Isère (Frankreich)

9.30 und 13 Uhr: Riesenslalom

TV: Eurosport 1, ORF1, ZDF (nur zweiter Durchgang um 13 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig), ZDF Mediathek (kostenfrei)

Sonntag, 15. Dezember - Ski Alpin Herren Slalom aus Val d‘ Isère (Frankreich)

10 Uhr und 13 Uhr: Slalom

TV: Eurosport1, ORF1, ZDF (nur zweiter Durchgang ab etwa 13:10 Uhr)

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig), ZDF Mediathek (kostenfrei)

Zusammenfassung des ersten Durchgangs im ZDF geplant für zirka 10.40 Uhr

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Das ist das Skigebiet Val d‘ Isère

Das Skigebiet liegt auf zwischen 1550 und knapp 3500 Höhenmetern. Saisonstart war vor wenigen Tagen, am 23. November. Die Saison läuft dort bis Anfang Mai. Dort dortigen Lifte können nach Veranstalter-Angaben pro Stunde 146481 Personen transportieren. Zu dieser Saison wurden auch neue Lifte in Betrieb genommen: Wintersportler können sich freuen auf die 10er Gondelbahn Vallon d‘Iseran, der 6er Sessellift Marais und die zwei Förderbänder Lavachet 1+2. Während im TV natürlich die absoluten Profis zu sehen sind, gibt das Skigebiet auf seiner Homepage an, auch etliche Strecken für Anfänger im Angebot zu haben. Sie müssten nicht in Talnähe bleiben, denn auch hoch oben am Berg gäbe es Areale, die eigens für Ungeübte ausgewiesen sind. Direkt bei der Bergstation des Solaise Lifts gibt es mehrere Übungslifte, wie zum Beispiel den Madeleine und den Terrasse Lift. Besonders rund um den Rocher de Bellevarde (2827 m) hätten Anfänger die Gelegenheit, auch längere Pisten, wie zum Beispiel die Abfahrten Verte oder Mont Blanc zu genießen. Diese einfachen Pisten sind in Frankreich grün markiert.