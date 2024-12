Ski Alpin Weltcup Beaver Creek: Wer überträgt Abfahrt und Super G?

Die Herren haben die berühmte Abfahrt von Beaver Creek schon hinter sich. Jetzt sind die Frauen an der Reihe. Für sie gilt es am Wochenende, die „Birds of Prey“ zu meistern und gleich mehrere Akteurinnen haben sich sehr respektvoll gegenüber der Strecke geäußert. Von massig Herausforderungen für die Ski-Cracks ist die Rede. Die gute Nachricht: Von vor Ort ist zu hören, dass sich die Strecke in einem Top-Zustand befände. Es sind also gute Rahmenbedingungen, für einen hochklassigen Ski-Wettbewerb. Folgende Informationen finden Sie in diesem Artikel

Wann ist das Skirennen in Beaver Creek?

Wo wird das Rennen aus Beaver Creek im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Beaver Creek?

Ski Alpin Damen live in Beaver Creek - Sender, Zeitplan, TV-Termine, Stream und Mediathek

Samstag, 14. Dezember - Ski Alpin Damen Abfahrt aus Beaver Creek (USA)

19 Uhr Abfahrt

TV: Eurosport 1, ORF1

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig), ZDF Mediathek (kostenfrei)

Sonntag, 15. Dezember - Ski Alpin Damen Super G aus Beaver Creek (USA)

19 Uhr Super G

TV: Eurosport 1, ORF1

Livestream: Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig), ZDF Mediathek (kostenfrei)

Ski Alpin Weltcup Damen aus Beaver Creek - Übertragung im Free-TV

Im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) wird das komplette Wochenende über viel Wintersport übertragen. Die Übertragungen nehmen viele Stunden an Sendezeit ein. Allerdings überträgt das ZDF tagsüber und steigt am frühen Abend aus der Livestrecke aus. Die Abfahrt und der Super G der Damen in Beaver Creek werden daher nicht im ZDF übertragen. Allerdings bietet der Sender einen kostenfreien Livestream in seiner Mediathek an. Wer nicht streamen will, sondern klassisch linear gucken möchte, dem sind die Free-TV-Übertragungen von Eurosport1 und ORF1 ans Herz gelegt.

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Ski Alpin Beaver Creek 2024: Das sind die Favoritinnen

Gemessen an den ersten Trainingseindrücken könnte es ein gutes Wochenende für Italien werden. Unter den Besten auf der Strecke waren die Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone. Aber auch Lara Gut-Behrami aus der Schweiz machte auf sich aufmerksam. Sie setzte die Bestzeit etwa im zweiten Abfahrtstraining.