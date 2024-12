Hier sehen Sie den Herren-Super-G aus Beaver Creek heute live im TV und Stream

Herren-Skirennen heute live in Beaver Creek (7.12.2024) im TV, Stream und der Mediathek: Jetzt dürfen auch die Männer im Ski-alpin-Weltcup ran. Nachdem sie am vergangenen Wochenende pausierten und nur die Damen in Killington Slalom und Riesenslalom fuhren, geht es heute in den USA mit den Speed-Rennen und einem Riesenslalom für die Herren weiter. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Beaver Creek?

Wo wird das Rennen aus Beaver Creek im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Beaver Creek 2024?

Zeitplan: Ski alpin der Herren 2024 in Beaver Creek - wann findet das Rennen statt?

Volles Ski-alpin-Weltcup-Programm für die Herren: Am Freitag fand bereits das erste Abfahrtsrennen der Männer in Beaver Creek statt. Es triumphierten zwei Schweizer. Heute am Samstag (7.12.2024) startet der Super-G um 18 Uhr. Am Sonntag fahren die Herren dann ebenfalls ab 18 Uhr einen Riesenslalom.

Wo wird der Super-G aus Beaver Creek übertragen?

Für TV-Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland ist der verhältnismäßig späte Start nahe der Primetime natürlich dankbar. Doch dadurch verdrängen andere Programme im linearen Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragung. Die Rennen aus Beaver Creek werden demnach nur online im Internet im Livestream der ARD übertragen.

Samstag, 7.12.2024: Super-G der Herren aus Beaver Creek (Colorado) ab 18.30 Uhr im Livestream der ARD.

Sonntag, 8.12.2024: Riesenslalom der Herren aus Beaver Creek (Colorado) ab 18 Uhr im Livestream der ARD .

Ski alpin Übertragung der Herren aus Beaver Creek auch auf Eurosport

Auf Eurosport werden die Rennen im Fernsehen übertragen.

Samstag, 7.12.2024: Super-G heute der Herren aus Beaver Creek (Colorado).

18.25 - 19.30 Uhr auf Eurosport 1

Sonntag, 8.12.2024: Riesenslalom der Herren aus Beaver Creek (Colorado).

17 Uhr: 1. Lauf auf Eurosport 1

Freitag, 6.12.2024: Abfahrtsrennen der Herren aus Beaver Creek (Colorado)

19 - 21 Uhr auf Eurosport 1

Ski-Rennen in Beaver Creek: Was erwartet die Zuschauer?

Drei Disziplinen an einem Wochenende - das wird spannend. Abfahrt, Super-G und Riesenslalom, das sind genau die Disziplinen, die dem Schweizer Marco Odermatt liegen. Er holte in der vergangenen Saison in allen drei Disziplinen die „kleine Kugel“ und sicherte sich auch den Gesamtweltcup. Auch bei der Fahrt auf der „Birds of Prey“-Abfahrt werden sicher viele Augen auf ihn gerichtet sein.

Konkurrenz kommt aus Frankreich und Italien: Cyprien Sarrazin konnte Odermatt in der vergangenen Saison den ein oder anderen Sieg abluchsen - der Franzose sicherte sich Platz zwei in der Abfahrtswertung der vergangenen Saison und wird am Freitag mit der Nummer 6 an den Start gehen.

Die Startnummer 3 trägt Dominik Paris aus Italien, ein routinierter Abfahrer und der Dritte der Gesamtwertung der vergangenen Saison.

Deutsche Athleten findet man in der Topgruppe hingegen nicht. Der Österreicher Romed Baumann fährt mit der Startnummer 33 für das DSV-Team, Simon Jocher folgt mit der 41, Luis Vogt mit der 51 und Jacob Schramm mit der 58.