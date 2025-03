Leben von Dragqueen Olivia Jones wird verfilmt

Schrill, politisch und nie um einen flotten Spruch verlegen: Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones (55) steht schon seit rund 30 Jahren auf der Bühne und im Rampenlicht. Nun wird das Leben von Jones - und damit auch das des Niedersachsen Oliver Knöbel, der hinter der Kunstfigur steckt - für das ZDF verfilmt. Die Rolle des zwei Meter großen Künstlers übernimmt dabei Johannes Hegemann, wie Florida Film mitteilte.

Der Schauspieler Johannes Hegemann ist festes Ensemble-Mitglied am Hamburger Thalia Theater und gab in dem Film «In Liebe, eure Hilde» an der Seite von Schauspielerin Liv Lisa Fries sein Spielfilmdebüt.

Die Mutter von Knöbel spielt Annette Frier. Regisseur ist Till Endemann, der Film basiert auf der Biografie «Ungeschminkt» von Olivia Jones. Die Dreharbeiten für den Fernsehfilm sollen bis zum 14. April in Hamburg und Umgebung abgeschlossen sein.

Icon Vergrößern Noch bis Mitte April wird ein Film über das Leben von Olivia Jones gedreht. Der Film soll im ZDF laufen. Foto: Thomas Leidig/ZDF/Florida Film/dpa Icon Schließen Schließen Noch bis Mitte April wird ein Film über das Leben von Olivia Jones gedreht. Der Film soll im ZDF laufen. Foto: Thomas Leidig/ZDF/Florida Film/dpa