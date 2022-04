Die Freiwiilige Feuerwehr Oberbeuren blickt bei ihrer Hauptversammlung auf zahlreiche Einsätze. Einer geht in die Geschichte ein.

06.04.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Oberbeuren blickte in ihrer Hauptversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr mit 25 Einsätzen zurück. In Erinnerung wird vor allem die Explosion des Sportheims am 27. Februar mit einem großen bundesweite medialen Interesse bleiben. Mit einer Bilderserie führten sich die Mitglieder noch einmal das immense Ausmaß und den Einsatz vor Augen. Es sei das „Wunder von Oberbeuren“, das keine Menschen zu Schaden kamen, so der Tenor.