Waghalsiger Leichtsinn: Trotz dünner Eisschicht riskieren Besucher ihr Leben am Hopfensee

„Sich auf dünnes Eis begeben“ ist im Deutschen gleichbedeutend mit „sich in eine riskante Situation begeben“: Und das haben etliche Personen am vergangenen Wochenende auf dem Hopfensee getan. Sie begaben sich aufs Eis, das bislang nicht die erforderliche Dicke von mindestens acht Zentimetern hat. Und damit begaben sie sich in Lebensgefahr, obwohl die Stadt Füssen schnell entsprechende Warnschilder anbringen ließ.

