Fahrradfahrer schlägt Autoscheibe in Kempten ein

Am Dienstag gegen 23.30 Uhr hat ein Radfahrer in Kempten eine Autoscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der unbekannte Radfahrer auf der Spickelstraße vor einem Auto her. Der Autofahrer hupte ihn daraufhin an, um ihn aufzufordern, auf die Seite zu fahren.

Der Radfahrer kam der Forderung nach und fuhr anschließend hinter dem Auto hinterher. Als der Autofahrer anhielt, schlug der Radfahrer die Fensterscheibe des Wagens mit der Faust ein. Danach flüchtete er.

Radfahrer schlägt Autoscheibe in Kempten ein: Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte wird wird folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

Er trug eine oliv-grüne Jacke.

Konnte jemand den Vorfall beobachten? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831-99090.

