15-Jähriger wird in Vorarlberg unter Werkbank eingeklemmt

Bei einem Arbeitsunfall in Götzis in Vorarlberg am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wurde ein Jugendlicher verletzt. Wie die Polizei mitteilt, lud ein Kollege von ihm einen Baukran von einem Lkw ab. Nachdem er die Sicherung gelöst hatte, kippte der Kran, weil vermutlich keine Stützen ausgefahren waren.

Arbeitsunfall in Vorarlberg: Jugendlicher muss ins Krankenhaus

Der Kran kippte in Richtung des 15-Jährigen, der gerade an einer Werkbank arbeitete. Der Jugendliche stürzte daraufhin. Und seine Beine und sein Becken wurden kurzzeitig unter der Werkbank eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den Jugendlichen.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte und der Notarzt behandelten den Verletzten vor Ort. Anschließend brachten sie ihn ins Krankenhaus.

