Alphirte wird von Blitz getroffen: Andi Vogler aus Hinterstein kämpft sich zurück ins Leben

An die Szene, kurz bevor der Blitz in ihm einschlug, kann sich Andi Vogler noch genau erinnern. Der Alphirte und Tagewerker stand auf einer etwa 1800 Meter hoch gelegenen Bergflanke an den Kastenköpfen auf der Tiroler Seite der Allgäuer Alpen. Die Luft war schwül an jenem verhängnisvollen Nachmittag des 30. Juni 2022. Auffrischender Wind trieb dunkle Wolken vor sich her. Vogler spürte erste Regentropfen. Er holte einen Kittel aus dem Rucksack. Gleich würde er zur Alphütte hinabsteigen. „Do herob passt alles“, dachte er zufrieden mit Blick auf die friedlich weidenden Schafe. „Dem Vieh geht‘s gut.“

Der Blitz hat mir mein altes Leben geraubt" Alphirte Andreas Vogler

Dann passierte es. Ohne Vorwarnung. Mit voller Wucht. Andi Vogler wurde von einem Blitz niedergestreckt. Er traf den Familienvater am unteren Rücken, verbrannte weite Teile seines Rückenmarks, richtete irreparable Schäden an und verursacht bis heute quälende Schmerzen. Andi Vogler kann sein linkes Bein und seinen rechten Arm nur noch eingeschränkt bewegen. „Der Blitz hat mir mein altes Leben geraubt“, sagt der Naturmensch. Über 30 Sommer verbrachte der 61-Jährige als Hirte auf verschiedenen Alpen. Im Frühling und Herbst sah man ihn im Holz schaffen. Im Winter am Skilift, wo der begeisterte Skifahrer unter anderem Pistenraupe fuhr: „Vieles davon werde ich wohl nie mehr machen können.“ Andi Vogler sagt den Satz am Stubentisch seines Hauses in Hinterstein (Kreis Oberallgäu) nachdenklich, aber ohne Verbitterung. Für ihn zählt einzig und allein das Wunder, überhaupt noch zu leben.

Andi Vogler bleibt optimistisch: Nach dem Blitzschlag kämpft er sich zurück ins Leben.

Nach dem Blitzeinschlag war er mehrere Stunden bewusstlos. Als er erwachte, war es bereits dunkel am Berg. Sein Kopf war benommen. Sein Körper schmerzte. Er konnte sich kaum noch bewegen. Wie nach einem gewaltigen Faustschlag. „Was um Himmels Willen ist passiert?“, dachte er. Erst glaubte er, einen Schlaganfall erlitten zu haben. Mit dem Handy versuchte er, Hilfe zu holen. Doch es hatte keinen Empfang. Wie fast überall auf dem riesigen, etwa 600 Hektar großen Alpgebiet im Lechtal, auf dem er 773 Schafe für eine Tiroler Alpgenossenschaft hütete.

Alphirte nach Blitzschlag in schier aussichtsloser Lage: Auch das Handy hatte keinen Emfang

In seiner aussichtslosen Lage erinnerte sich Vogler an einen Ort, an dem die Handyverbindung funktionierte: den Kirchdachsattel oberhalb des Schrecksees. Zu Fuß in drei Stunden zu erreichen. Am Tag. Doch nun war es dunkel. Und der Hirte konnte nicht mehr laufen. Dennoch robbte er los. Auf allen Vieren. Über Felsen und Abhänge, durch Dickicht und Unterholz, abseits der Pfade. In seinen Gedanken hatte der Allgäuer immer nur einen Satz, über den er heute lacht: „Im Tirol sterb i g‘wies it!“

Bei der Rettung geben viele Helfer ihr Bestes

Seine Frau Dominika sagt: „Mein Mann ist ein Sturkopf. Und er hat einen unglaublich guten Orientierungssinn. Beides hat ihn gerettet.“ Völlig erschöpft erreichte Vogler in den Morgenstunden den Kirchdachsattel auf der Allgäuer Bergseite. Diesmal hatte sein Handy-Notruf Erfolg. Erst jetzt wurde ihm die Kälte bewusst. Bei dichtem Nebel lagen die Temperaturen nur noch knapp über null Grad. Vogler wickelte sich in seine drei Decken ein, die er immer im Rucksack trug. Drei Stunden später erreichten ihn die Hintersteiner Bergwacht und ein Rettungshubschrauber. Auch die Wirte von Landsberger Hütte und Prinz-Luitpold-Haus halfen bei der Rettung. Nach einer schwierigen Bergung wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Kempten geflogen.

Dort gab es keine Zweifel, dass er Opfer eines Blitzschlags geworden war. Neben den Verbrennungen am unteren Rücken gab es ein weiteres Indiz: die geschmolzenen Sohlen seiner Bergschuhe.

So viele Menschen werden in Deutschland pro Jahr von einem Blitz getroffen

Pro Jahr werden in Deutschland 110 Menschen durch Blitze verletzt, durchschnittlich sterben vier pro Jahr dadurch. Diese Zahl nennen Fachleute des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE). Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Jahres vom Blitz getroffen zu werden, ist demnach fünfmal geringer als im selben Zeitraum sechs Richtige im Lotto zu haben. Dennoch gibt es Risikogruppen. Dazu zählen Schwimmer, Bootsfahrer oder Wanderer. Manche ignorieren sich abzeichnende Gefahren, was Rettungskräfte regelmäßig fassungslos macht. Andere werden von einem plötzlichen Gewitter überrascht. Zu ihnen zählte Andi Vogler.

Alphirte Andi Vogler nach schwerem Unglück: „Ich muss das Leben neu lernen“

Seit dem Schicksalstag vor zweieinhalb Jahren kämpft er sich zurück ins Leben. „Ich mach‘ alles, was helfen könnte. Von der Physio- und Ergotherapie bis hin zu Chi Gong und Stunden bei einer Neuropsychologin“, erzählt er und fügt hinzu: „Mit sowas hätt‘ man mich früher jagen können.“ Doch jetzt ist alles anders: „Ich muss das Leben neu lernen.“ Zum Beispiel, mit der linken Hand zu schreiben oder die Angstzustände zu beherrschen, die er bekommt, wenn er Donnergrollen hört. An Arbeit ist derzeit nicht zu denken. Umso wichtiger sind Menschen, die ihn aufbauen. Ärzte, Betreuer und vor allem seine Familie. „Die lant it luck“, zitiert er ein Allgäuer Sprichwort. „Die geben mich nicht auf.“ Und er sich auch nicht.

Wer einen Blitzschlag und einen nächtlichen Gewaltmarsch auf allen Vieren im Gebirge überlebt, für den kann noch lange nicht Schluss sein.