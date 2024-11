Letzter Gletscher der Allgäuer Alpen hat sich dieses Jahr „wacker gehalten“

Der vergangene niederschlagsreiche Winter mit viel Schnee in den Hochlagen hat den seit Jahren anhaltenden massiven Masseverlust der Schwarzen Milz, des letzten kleinen Gletschers in den Allgäuer Alpen, kurzzeitig gestoppt. Das berichtete der Oberallgäuer Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bei einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Zukunft“ der Sparkasse Allgäu in Sonthofen.

