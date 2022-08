In Maria Vesperbild gibt es Beifall für den Kölner Kardinal Woelki

Für den umstrittenen Kardinal Woelki wird der Aufenthalt Maria Vesperbild gestern zu einer Art Heimspiel, es ist ein Kontrast zur Lage in Köln.

16.08.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Starken Beifall gibt es, als Kardinal Rainer Maria Woelki von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart begrüßt wird. Der Himmelfahrtsabend in Maria Vesperbild– er ist eine Art Heimspiel für den Kölner Kardinal, der mit Blick auf den Umgang mit Missbrauchsopfern und seine Kommunikationsstrategie in seinem Heimatbistum unter großem Druck steht. In seiner Predigt in Vesperbild widmet sich der Kardinal ganz der Bedeutung des Feiertages Mariä Himmelfahrt.

Mariä Himmelfahrt stehe dafür, dass der ganze Mensch mit Leib und Seele von Gott aufgenommen und gerettet werde, betont der Kardinal.

Die heftige Debatte um Woelki im Kölner Erzbistum und sein Gastspiel in Maria Vesperbild: Das ist für so manchen wohl auch mit dem Gefühl verbunden, gewissermaßen auf zwei Welten zu blicken. Zuhause haben sich zuletzt rund 50 Pfarrer, Gemeindereferentinnen und andere Funktionsträger des Erzbistums Köln in einer Erklärung von Woelki distanziert. Diesem wird unter anderem vorgeworfen, in Zusammenhang mit dem Umgang mit Missbrauchsfällen eine PR-Beratung für 820.000 Euro engagiert zu haben.

Für den Kölner Kardinal Woelki war der Besuch in Maria Vesperbild eine Art Heimspiel. Bereits vor zehn Jahren war der dort zu Gast. Bild: Bernhard Weizenegger

Der Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart hatte im Vorfeld des Himmelfahrtstages hingegen hervorgehoben, dass Woelki fest „zum von den Aposteln überlieferten Glauben stehe. Nie sei daran gedacht worden, Woelki wieder auszuladen. Reichart hatte gleichermaßen betont, dass Woelki wisse, dass er Fehler gemacht habe. „Er bat um Verzeihung und hat schwer für seine Versäumnisse gebüßt.“

Bereits vor zehn Jahren war Woelki in Maria Vesperbild zu Gast

Es ist nach 2012 der zweite Besuch von Kardinal Woelki, der damals noch an der Spitze des Erzbistums Berlin stand. Die Ausgangslage ist 2022 eine ganz andere als vor zehn Jahren.

Bekanntlich steht eine Entscheidung des Papstes über ein Rücktrittsgesuch Woelkis noch aus. Doch von all dem ist in Maria Vesperbild am Himmelfahrtsabend so gut wie nichts zu spüren. Der Wallfahrtsdirektor greift das Thema allenfalls andeutungsweise auf und verweist darauf, dass Jesus erklärt habe, dass die Menschen nicht selbst ernannte Richter spielen sollen.

Woelki dankt den Gekommenen (nach ersten Schätzungen der Feuerwehr könnten es rund 4000 Menschen sein) für die „herzliche Begrüßung“. Die aktuelle Diskussion um Woelki ist für viele der Besucherinnen und Besucher offenbar kaum ein Thema. Sie kämen Jahr für Jahr wegen der schönen Atmosphäre, sagt ein älteres Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg. Wer das Pontifikalamt halte, sei dabei nicht so ausschlaggebend. Andere halten die Berichterstattung über Woelki für „aufgebauscht“.

Mariä Himmelfahrt - das ist in Maria Vesperbild Jahr für Jahr auch ein Fest des Lichts. Bild: Bernhard Weizenegger

Als Woelki mit seiner Predigt beginnt, geht ein kurzer Regenschauer über Vesperbild nieder. So mancher habe zuletzt wohl um Regen gebetet, sagt er Kardinal. Mit Blick auf die labile Wetterlage (weiteren Regen sollte es allerdings nicht mehr geben), fasst er sich in seiner Predigt kurz. Er stellt die Bedeutung des Feiertages Mariä Himmelfahrt in den Mittelpunkt. „Wir wollen Gott um sein Erbarmen bitten.“ Die Aufnahme Mariens in den Himmel, das sei eine Aufnahme „in himmlischer Vollendung, die kein Ende kennt.“

Der Kölner Kardinal verweist auf die Krisen der Gegenwart

Woelki verweist auf die vielen Krisen der Gegenwart, den Krieg im Osten Europas, aber auch die Krise innerhalb der Kirche. Angesichts dieser Entwicklungen sei Mariä Himmelfahrt eine wichtige Botschaft. Unsterblich sei „alles, was in unserem Leben geworden ist, der ganze Mensch.“ Mariä Himmelfahrt bedeute die „Teilhabe am Leben des dreifaltigen Gottes.“ Woelki weiter: „Er vollendet uns, wie der Maria vollendet hat.“ In jedem Menschen „leuchtet Gott auf.“ Es sei wichtig, jedem Menschen mit Ehrfurcht zu begegnen. Dies sei auch eine Botschaft gegen Krieg, Abtreibung und aktive Sterbehilfe.

Kardinal Rainer Maria Woelki beim Austeilen der Kommunion. Bild: Bernhard Weizenegger

Musikalisch umrahmt wird der Abend in Maria Vesperbild von der Musikvereinigung Ziemetshausen. Unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern begrüßt der Wallfahrtsdirektor namentlich auch einige prominente Personen des öffentlichen Lebens: Den AfD-Landtagsabgeordneten Gerd Mannes, Landrat Dr. Hans Reichhart (CSU), Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel und seinen Amtsvorgänger Anton Birle. Als sich dann in der einsetzenden Dunkelheit der Zug der Menschen mit vielen Kerzen in der Hand zur Lichterprozession in Bewegung setzt, haben wohl nicht wenige das Gefühl wie „vor Corona“, wie es der Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Reichart umschreibt.

Wer Woelki an diesem Abend erlebt, der sieht auch, dass die feierlichen Momente in Maria Vesperbild für ihn offensichtlich sehr wohltuend sind. Am 18. August feiert Woelki, der seit 2014 an der Spitze des Erzbistums Köln steht, seinen 66. Geburtstag. Wie wird sich die Lage in seinem Heimatbistum bis dahin entwickelt haben? Und welche Erinnerung wird bleiben an diesen Abend in Maria Vesperbild?