„Der Unimog gehört einfach zu meinem Leben dazu“: Er sorgt für freie Straßen und gestreute Wege

Auch wenn der Schnee die Straßen bedeckt und bis an die Spitzen der Schneestangen ragt: Markus Stocker und sein Unimog „Bubi 2.0“ kämpfen sich durch und räumen für uns die Straßen frei. In den frühen Morgenstunden um 2.30 Uhr klingelt Stockers Telefon. Am anderen Ende spricht der Winter-Bereitschaftsdienst. Wenig später macht sich der 43-Jährige in so einem Fall auf den Weg zu seinem Job als Springer beim Betriebshof der Stadt Kempten.

Julia Geppert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis