Wann ist 2025 wieder Blockabfertigung in Österreich?

Immer wieder ein Ärgernis auch für deutsche Autofahrer: Die Blockabfertigung in Österreich auf der A12 bei Kufstein Nord.

Die Tiroler Landesregierung, Abteilung Mobilitätsplanung, verteidigt und lobt den Erfolg dieser Maßnahme: „Die Dosierung der am Morgen auf der A12 Inntal Autobahn bei Kufstein einfahrenden Lkw hat sich während der vergangenen sechseinhalb Jahre bewährt.“ . Wirksam sei die Maßnahme gewesen als Vermeidung von großräumigen Überlastungen im Zentralraum von Tirol und zur Vermeidung „gefährlicher Situationen an den Anschlussstellen an besonders kritischen Tagen“.

A12-Sanierung zwischen Hall und Innsbruck und Problem Luegbrücke

Ab dem neuen Jahr werden neben Unfällen oder Wetterextremen verstärkt Einschränkungen auf der Luegbrücke sein, die den Dosierbedarf maßgeblich mitbestimmen. Hinzukommen 2025 zusätzliche Arbeiten auf der A 12 Inntal Autobahn, unter anderem im Abschnitt zwischen den Ausfahrten Hall und Innsbruck. Dieser Abschnitt ist das höchst belastete Teilstück im gesamten Inntal‐Brenner‐Korridor.

Die Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn A13 wird im Jahr 2025 größtenteils nur einspurig befahrbar sein. Der Autobahnbetreiber Asfinag hat angekündigt, dass die 1,8 Kilometer lange Brücke statisch entlastet werden muss - um bis zum Abschluss des geplanten Neubaus weiterhin sicher genutzt werden zu können. An Tagen mit besonders starkem Reiseverkehr (Ostern, Pfingsten, etc.) wird es erforderlich sein, Fahrverbote für den Lkw‐Verkehr zu verordnen, woraus sich unmittelbare Auswirkungen auf die Ermittlung der Dosiertage ergeben.

Blockabfertigung in Österreich von Januar bis Ende März 2025

An 7 Tagen ist im ersten Quartal 2025 Blockabfertigung in Tirol. Analysen haben ergeben, dass an diesen Tagen ein besonders hohes Schwerverkehrsaufkommen zu erwarten ist. An den sogenannten Dosiertagen wird die Polizei an einem eigens eingerichteten Checkpoint auf der A12 bei Kufstein Nord den Schwerverkehr ab 5 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck so verlangsamen, dass "die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf der A12 und der A13 gewährleistet" ist.

Jetzt wurden die ersten Termine zur Blockabfertigung in Österreich für die ersten drei Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Das sind die Daten laut offiziellem Dosierkalender:

Datum Wochentag 07.01.25 Dienstag 03.02.25 Montag 10.02.25 Montag 17.02.25 Montag 24.02.25 Montag 03.03.25 Montag 10.03.25 Montag

Es wird außerdem davon ausgegangen, dass es 2025 wie in den vergangenen Jahren erneut einen Winterfahrverbotskalender geben wird. Es gelten dann Lkw‐Fahrverbote auf der A 12 und A 13 zwischen 7 und 15 Uhr an allen Samstagen von Anfang Januar bis Mitte März.

Was ist eine Blockabfertigung?

Bei der Blockabfertigung, etwa an der Grenze zu Tirol bei Kiefersfelden, lassen die Behörden pro Stunde immer nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen - zum Beispiel 100 Lkw pro Stunde - durchfahren. Ist das Kontingent erschöpft, ist erst einmal Schluss, bis in der nächsten Stunde der nächste Block durchfahren darf.

Was ist die Blockabfertigung in Österreich?

In Tirol wurde die Blockfertigung vor einigen Jahren eingeführt. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu einer festen Einrichtung. Auf der Inntalautobahn A12 befindet sich in südlicher Richtung eine Dosierstelle für Lkw. Diese dürfen in einer Stunde höchstens 250 Lkw passieren. Wenn der Grenzwert erreicht wurde, müssen alle Lkw über 7,5 Tonnen anhalten und warten. Leichtere Lkw dürfen sich in den regulären Verkehr einreihen. Die Dosierstelle befindet sich auf der Höhe der Ausfahrt Kufstein-Nord.

Die Folge der Blockabfertigung in Tirol sind beträchtliche Staus. Wenn Lkw warten müssen, steht den anderen Fahrzeugen nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass sich der Verkehr teilweise bis zur A8 zwischen München und Salzburg staut. Gründe für eine Blockabfertigung gibt es zahlreiche. In der Regel werden sie mittlerweile terminiert.

Blockabfertigung in Österreich seit 2018

2018 gab es an der Grenze Deutschland – Österreich 27 sogenannte Dosiertage (davon 1 Tag außerplanmäßig).

2019 folgten 35 Tage mit Dosierbetrieb (davon drei außerplanmäßige).

2020 mussten bedingt durch Corona 11 der 35 geplanten Tage mit Blockabfertigung ausfallen.

2021 gab es in Österreich an insgesamt 41 Tagen Blockabfertigung.

2022 waren es 43 Dosiertage in Österreich auf der Inntal-Autobahn.

2023 war an 44 Tagen Blockabfertigung (davon 24 planmäßig im ersten Halbjahr, 17 planmäßig im zweiten Halbjahr und 3 außerplanmäßig).

2024 gab es im ersten Halbjahr 24 planmäßige und 4 außerplanmäßige Dosiertage.