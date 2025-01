So sehen Sie Biathlon in Ruhpolding am Mittwoch live im TV und Stream

Wann startet Biathlon in Ruhpolding? Live im TV, Stream und in der Mediathek beginnt heute am Mittwoch (15.1.2025) das Biathlon-Weltcup-Wochenende in Ruhpolding in Bayern. Bis zum Sonntag stehen sechs Rennen für die Damen und Herren auf dem Biathlon-Zeitplan. Los geht das Programm in Ruhpolding 2025 heute mit dem Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer im Free-TV, kostenlosen Stream und in den Mediatheken der Fernsehsender.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 2025 ist nach Oberhof die zweite Station in Deutschland - und für die Wasserburgerin Franziska Preuß und den Ostallgäuer Philipp Nawrath das echte Heimspiel im Biathlon-Kalender 2024/25.

Wann läuft Biathlon im Fernsehen? In welchem Programm kommt heute Biathlon? Das Einzel der Männer in der Chiemgau Arena in Ruhpolding im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung aktuell hier.

Biathlon heute live im TV in Ruhpolding 2025 - Männer-Einzel: Zeitplan, Sender, Stream

Mittwoch, 15. Januar 2025 - Biathlon der Herren in Ruhpolding, Einzelrennen über 20 Kilometer

14.10 Uhr: Biathlon heute in Ruhpolding, Einzel Männer über 20 km

Fernsehen: Biathlon live in der ARD (Das Erste) ab 14 Uhr, auf ORF 1 (ab 14.05 Uhr), Eurosport 2 (ab 14 Uhr) und Eurosport 1 (ab 14.30 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live (Mediathek) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon live im Free-TV aus Ruhpolding: Einzel der Herren im Fernsehen

Das Biathlon-Einzelrennen der Männer in Ruhpolding am Chiemsee wird heute am Mittwoch (15. Januar) live und kostenlos im Free-TV übertragen. Die ARD (“Das Erste“) zeigt das Rennen in einer „Sportschau live“ mit Kommentator Wilfried Hark und den Biathlon-Experten Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Auch der Sender Eurosport ist live beim Biathlon in Ruhpolding 2025 am Start. Im TV-Programm überträgt am Mittwoch Eurosport 2 das Herren-Einzel live vom Start weg. Der Sender Eurosport 1 - häufiger im deutschen Kabel-TV vertreten - steigt heute verspätet ab 14.30 Uhr nach den Australian-Open im Tennis in die Live-Übertragung vom Biathlon ein.

Eine deutschsprachige Übertragung vom Biathlon in Ruhpolding aus der Chiemgau Arena gibt es außerdem auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks zeigt am Mittwoch das Einzelrennen der Herren live und ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei und kostenlos zu empfangen.

Biathlon heute im Livestream und in der Mediathek aus Ruhpolding

Biathlon im kostenlosen Livestream: Einen kostenfreien Stream vom Biathlon der Herren in Ruhpolding am Mittwoch (15.01.25) gibt es in der ARD unter sportschau.de/streams sowie kostenpflichtig via Eurosport auf den Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon kostenlos sehen im Stream und TV: Der Ruhpolding-Zeitplan bis Sonntag

Bis einschließlich Sonntag (19. Januar 2025) gibt es nun das volle Biathlon-Programm aus Ruhpolding - mit allen Übertragungen live im Free-TV und Stream. Für die Biathletinnen und Biathleten stehen je drei Rennen an. Für den gebürtigen Allgäuer Philipp Nawrath ist der Weltcup in seiner Wahlheimat Ruhpolding heute der erste große Höhepunkt des Winters. Der 31-Jährige vom SK Nesselwang lebt seit 2013 in der oberbayerischen Gemeinde und kennt die Strecken in der Chiemgau Arena in- und auswendig.

Hier ist der vollständige Zeitplan mit allen Terminen im Überblick:

Mittwoch, 15.1.2025, 14.10 Uhr: Einzel Männer, 20 km

Donnerstag, 16.1.2025, 14.10 Uhr: Einzel Frauen, 15 km

Freitag, 17.1.2025, 14.20 Uhr: Staffel Männer, 4 x 7,5 km

Samstag, 18.1.2025, 14.20 Uhr: Staffel Frauen, 4 x 6 km

Sonntag, 19.1.2025, 12.30 Uhr: Massenstart Männer, 15 km

Sonntag, 19.1.2025, 15 Uhr: Massenstart Frauen, 12,5 km

Icon Vergrößern Philipp Nawrath startet live im TV, Stream und in der Mediathek heute am Mittwoch beim Biathlon-Einzelrennen in Ruhpolding in seinen Heim-Weltcup 2025. Foto: Martin Schutt, dpa Icon Schließen Schließen Philipp Nawrath startet live im TV, Stream und in der Mediathek heute am Mittwoch beim Biathlon-Einzelrennen in Ruhpolding in seinen Heim-Weltcup 2025. Foto: Martin Schutt, dpa