Freundin, Wohnort, Karriere – Das ist der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath

Biathlet Philipp Nawrath ist ein Spätzünder. Im Alter von 30 lief der Nesselwanger (Ostallgäu) im Dezember 2023 beim Biathlon in Östersund/Schweden erstmals auf ein Weltcup-Podest (1. Platz im Sprint, 2. Platz in der Verfolgung). Zuvor hatte der laufstarke Allgäuer immer wieder mit Leistungsschwankungen beim Schießen und zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Aber wie tickt Philipp Nawrath? Alles was über das Privatleben des Biathleten bekannt ist.

Philipp Nawrath aus Nesselwang im Ostallgäu gehört seit sechs Jahren zum deutschen Biathlon-Weltcupteam.

Geburtsdatum: 13. Februar 1993

Geburtsort: Füssen

Wohnort: Ruhpolding

Verein: SK Nesselwang

Größe: 1,82 Meter

Gewicht: 82 Kilo

Eltern: Monika Nawrath, Christoph Draesner

Freundin: Karoline Offigstad Knotten (29), Biathletin aus Norwegen

Beruf: Polizist

Weltcup-Debüt im Biathlon: März 2017 in Kontiolahti/ Finnland

Größte Erfolge: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking (4. Platz mit der Staffel), Weltcup-Sieg mit der Staffel 2021 in Nové Město na Moravě, 9. Platz im WM-Einzel 2023 in Oberhof, Weltcup-Sieg im Sprint 2023 in Östersund und 2. Platz in der Verfolgung , Weltcup-Gesamtführender nach den ersten drei Einzelrennen der Saison 2023/24.

Fabel-Wochenende in Schweden: In Östersund holte Philipp Nawrath Anfang Dezember 2023 seine ersten Podestplätze im Einzel und krallte sich zudem das Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtführenden. Foto: Petter Arvidson

Philipp Nawrath: Durch Olympiasieger Michael Greis zum Biathlon

"Durch einen ehemaligen Schulfreund bin ich zum Biathlon gekommen und entdeckte meine große Leidenschaft", schreibt Philipp Nawrath auf seiner Website. Sein großes Vorbild war schon damals der Nesselwanger Michael Greis, dreifacher Olympiasieger von Turin 2006. Heute ist er einer der engsten Vertrauten von Nawrath - gewissermaßen sein Mentor. In jungen Jahren wurde er beim SK Nesselwang von seinem Vater Christoph Draesner trainiert.

2011 machte Nawrath seinen Realschulabschluss, wechselte zur Bundeswehr in den Ski-Zug nach Mittenwald und schaffte 2013 den Sprung in den C-Kader des Deutschen Skiverbandes. Im selben Jahr ging er an den Biathlon-Bundesstützpunkt Ruhpolding, wo der Nesselwanger bis heute lebt und trainiert. Im Frühjahr 2014 wurde Nawrath in den B-Kader berufen. In der Saison 2016/17 gelang ihm erstmals der Sprung in den zweitklassigen IBU-Cup und feierte dort mit mehreren Top-Ten-Platzierungen Erfolge. Seit 2017 startet der Allgäuer regelmäßig im Weltcup.

Philipp Nawrath: Beziehung mit Norwegerin Karoline Knotten

Zudem absolvierte Nawrath bei der Landespolizei eine Ausbildung zum Polizisten. Über den Beziehungsstatus des Ostallgäuers Philipp Nawrath war lange nichts bekannt. Bis die Biathletin Karoline Offigstad Knotten im norwegischen TV bestätigte: Ja, wir sind ein Paar. Inzwischen zog der Allgäuer in Ruhpolding sogar in eine größere Wohnung: „Jetzt habe ich auch mehr Platz, wenn meine Freundin Karoline mal länger zu Besuch ist“, verriet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Philipp Nawrath ist im Spitzensportprogramm der bayerischen Landespolizei. Foto: Benedikt Siegert

Philipp Nawrath auf Instagram und Facebook

Der Allgäuer ist auf Instagram sehr aktiv und teilt dort Eindrücke aus dem Training und den Rennen . Aktuell hat er dort 22.900 Follower (Stand: Januar 2025).

Auf Facebook ist Philipp Nawrath nicht sehr aktiv.

Dafür betreibt Philipp Nawrath seine eigene Website , auf der er über seinen Werdegang, Erfolge und Sponsoren informiert.

