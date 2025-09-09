10 leckere Apfel-Rezepte für den Herbst

Die Temperaturen sinken, die Blätter an den Bäumen wechseln ihre Farben und ringsum viele Bäume in den Gärten der Allgäuerinnen und Allgäuer liegen sie weit verstreut - jede Menge Äpfel. Herbstzeit ist Apfelernte-Zeit. Kiloweise stehen sie schließlich mancherorts in der heimischen Küche. Aber was tun, mit den vielen Äpfeln? Das fragt sich auch eine Leserin auf allgäuer-zeitung.de. Hier sind 10 leckere Apfel-Rezepte.

Rezept für einen Apfel-Crumble:

Zutaten:

500 g Äpfel (nach Wahl)

150 g Mehl (Typ 405)

100 g Zucker

100 g Butter

20 g Haferflocken

1 Päckchen Vanillezucker

1/2 TL Zimtpulver

1/2 Zitrone

1 EL Butter (zum Einfetten der Form)

1 EL Puderzucker

1 Prise Salz

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Dann Mehl, Zucker, Butter, Haferflocken, Zimt und Salz in einer Schüssel mit den Händen zu Streuseln kneten. Die ofenfeste Backform einfetten, die geschälten und in Spalten geschnittenen Äpfel darin verteilen und mit Zitrone übertreufeln. Anschließend den Vanillezucker über den Apfelspalten verteilen. Zum Schluss kommen die Streusel obendrauf und alles für 30 Minuten in den Ofen. Den fertigen Apfel-Crumble vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Apfelkompott und Apfelmus wie von Oma:

Zutaten:

3 Äpfel

Zimt nach Bedarf

Zucker nach Bedarf

Die Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden. Einen Topf mit Wasser ausspülen, die Apfelstücke und eventuell eine Stange Zimt hineingeben. Bei geschlossenem Deckel alles ankochen, nicht aufkochen lassen. Bei geringer Hitze und geschlossenem Deckel die Äpfel gar ziehen lassen. Das kann zwischen 10 und 30 Minuten dauern. Die Zimtstange herausholen – fertig ist das Apfelkompott. Wer mag, kann das Apfelkompott pürieren und erhält damit Apfelmus.

Rezept für ein Apfel-Möhren-Körnerbrot:

Zutaten:

500 g Dinkelmehl

1 Möhre

1 Apfel

350 ml lauwarmes Wasser

50 g Sonnenblumenkerne

2 EL Leinsamen

2 EL Sesam

2 EL Kürbiskerne

1,5 TL Salz

2 EL Essig

1/2 Würfel Hefe

Die Hefe in lauwarmen Wasser auflösen. Den Apfel und die Möhre in eine Schüssel reiben. Mehl, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne, Salz und Essig hinzugeben und alles vermischen. Das Hefewasser hinzugeben und alles mit Knethaken zu einem gleichmäßigen Teig kneten. Eine Brotbackform einfetten oder mit Backpapier auslegen und den Teig einfüllen. Die Backform in den kalten Backofen stellen und ihn bei 190 Grad Ober- und Unterhitze einschalten. Das Brot eine Stunde backen und nach den ersten 10 Minuten in der Mitte längs einschneiden.

Rezept für klassische Allgäuer Apfel-Küchle:

Zutaten für den Teig:

2 Äpfel

2 Eier

150 g Mehl

100 ml Milch

60 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1/4 TL Backpulver

1 Prise Salz

Zutaten zum Ausbacken:

Butterschmalz je Apfelscheibe

3 TL Zucker

1 TL Zimt

Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und mit einem Handmixer zu einem gleichmäßigen Teig verrühren. Dann 15 Minuten ruhen lassen. Die Äpfel im Ganzen schälen und anschließend das Gehäuse entfernen. Die Äpfel in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Eine beschichtete Pfanne erhitzen und pro Apfelring etwas Butterschmalz und 2 Esslöffel Teig in die Pfanne geben. Den Apfelring sofort auf den Klecks legen und 2 Esslöffel Teig auf den Apfelring geben. Die Küchle nach circa einer Minute wenden und dann herausholen. Vor dem Servieren mit Zimt und Zucker bestäuben.

Apfel-Kirsch-Marmelade zu Weihnachten:

Zutaten:

750 g Sauerkirschen (tiefgekühlt)

250 g Äpfel

500 g Gelierzucker 2:1

1 TL Zimt

2 TL Zitronensaft

Die gefrorenen Sauerkirschen in eine Schüssel geben und direkt mit dem Gelierzucker vermischen. Den Apfel schälen, klein schneiden und zusammen mit dem Zimt unter die Kirschen rühren. Alles auftauen lassen und zwischendurch immer mal wieder umrühren. Die vorbereiteten Marmeladengläser währenddessen heiß auskochen und abtropfen lassen. Dann die aufgetaute Fruchtmasse unter Rühren zum Kochen bringen und etwa vier Minuten köcheln lassen. Zum Schluss die heiße Marmelade direkt in die vorbereiteten Gläser füllen und auskühlen lassen.

Rezept für vier leckere Bratäpfel:

Zutaten für 4 Bratäpfel:

50 g weiche Butter

4 Äpfel

50 g brauner Zucker

3 EL Haferflocken

1 TL Zimt

1 EL Rosinen

1 EL gehobelte Mandeln

125 ml Wasser

Die Äpfel gründlich waschen und anschließend aushöhlen. Die Butter mit Zimt, Haferflocken, Rosinen, Zimt und Mandel vermengen und in den ausgehöhlten Apfel geben. Die Äpfel in eine Backform stellen und das Wasser in die Backform gießen. Bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 40 Minuten im Backofen backen. Anschließend mit Sahne, Vanillesoße oder -eis servieren.

Rezept für Apfel im Milchreisauflauf:

Zutaten:

900 ml Vollmilch

300 g Äpfel

200 g Milchreis

100 g Sahne

30 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

40 g Rosinen

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Äpfel schälen und dann in kleine Würfel schneiden. Die Apfelstücke mit dem Zucker, Vanillezucker, Salz und den Rosinen in eine Backform geben. Den Milchreis ungekocht hinzufügen, dann die Vollmilch und Sahne. Alles gut miteinander verrühren. Die Form sollte nicht bis zum Rand gefüllt sein. Alles mit Alufolie abdecken, damit die Milch nicht verbrennt. Dann für eine Stunde und 15 Minuten in den Backofen stellen. Im ausgeschalteten Ofen noch 10 Minuten ruhen lassen. Zum Schluss mit Zimt und Zucker servieren.

Apfeltiramisu mit Biskuit:

Zutaten:

24 Löffelbiskuits

250 g Magerquark

250 g Naturjoghurt (3,5% Fett)

200 g Apfelmus

1/2 TL Ceylon-Zimt

2 Päckchen Vanillezucker

360 ml Apfelsaft

Den Boden einer Auflaufform mit Löffelbiskuits auslegen und diese mit Apfelsaft beträufeln. Quark, Joghurt, Zimt und Vanillezucker zu einer lockeren Creme verrühren. Eine Schicht Apfelmus und dann eine Schicht Quarkcreme auf den Löffelbiskuits verteilen.

Dann erneut in der gleichen Reihenfolge Löffelbiskuits, Apfelsaft, Apfelmus und Quarkcreme in die Form geben. Die Auflaufform abdecken und für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Zum Schluss das Tiramisu mit Kakaopulver bestäuben und servieren.

Rezept für einen Apfel-Fenchel-Drink:

Zutaten:

6 Äpfel

1 kg Fenchel

1 kg Orangen

Die Orangen schälen. Dann Orangen, Äpfel und Fenchel in einem Entsafter entsaften. Anschließend in Gläser abfüllen und diese nach Belieben dekorieren.

Unser Favorit aus der Redaktion: Apfelkuchen vom Blech mit Streuseln

Zutaten für den Boden:

250 g Mehl

1 TL Backpulver

75 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 EL Wasser

150 g Butter (vegan)

3 bis 5 Äpfel

Zutaten für die Streusel:

150 g Mehl

150 g Zucker

100 g Butter (vegan)

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Äpfel schälen und in dünne Spalten schneiden. Die Zutaten für den Boden mit den Händen in einer Schüssel zu einem Teig und anschließend auf einem Backblech mit Backpapier ausrollen. Die Apfelspalten auf dem Boden verteilen.

Für die Streusel die Zutaten ebenfalls in einer Schüssel mit den Händen zu Streuseln kneten. Eine Gabel kann dabei helfen. Anschließend die Streusel über den Äpfeln verteilen. Das Blech für mindestens 25 Minuten in den Ofen schieben. Zum Schluss den Kuchen auskühlen lassen. Geheimtipp: Nach zwei bis drei Tagen im Kühlschrank schmeckt der Blechkuchen besonders gut.